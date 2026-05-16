News Text: Giro d'Italia, Danish asylum case, oil crisis, children's bike ride, painting with muflon

The news text covers various topics, including the upcoming 8th stage of the Giro d'Italia, a Danish asylum case, the oil crisis, a 12-year-old boy's bike ride, and a painting with muflon. The text also mentions the arrest of two family members who tried to take two children from an asylum center in Holstebro.

Lørdagens 8. etape i Giro d’Italia kan blive en oplagt mulighed for feltets lykkeriddere. De sidste 50 kilometer byder på fire kategoriserede stigninger - tre i kategori 4 og én i kategori 3 - hvilket ifølge Danske Spil åbner for muligheder hos en bred palette af ryttertyper.

Blandt outsiderne nævnes danskeren Michael Valgren, der giver pengene 25 gange igen og vurderes som bookmakerens ottende bedste bud på en etapesejr. Jonas Vingegaard står til odds 12. De største favoritter er Jhonatan Narváez, som vandt 4. etape, og den italienske hjemmebanefavorit Giulio Ciccone. Etapen starter klokken 13.15 i Chieti og slutter efter 157 kilometer på toppen af Muro di Via Reputolo i Fermo i det østlige Italien.

Ordene kommer fra 19-årige Leonora Klitgaard. Og stedet, hun i første omgang omtaler som ‘intetsigende’, er Thy. Men lige så snart hun har sagt det, kommer der et men efterfulgt af masser af roser til det nordvestjyske hjørne af Danmark. 12-årige Liam fra Bjerringbro er syg med leukæmi, og torsdag begav han sig ud på en 350 kilometer lang cykeltur. Men allerede på førstedagen måtte han modvilligt stige af cyklen.

Dansk Industri (DI) advarer i en pressemeddelelse om, at et nyt oliechok som følge af krigen i Mellemøsten kan ramme dansk økonomi hårdt. Ifølge DI’s prognose kan en oliepris, der i en periode ligger 10 dollar højere end forventet, koste omkring 11.000 job og reducere BNP med 12 milliarder kroner i 2027. Cheføkonom i DI, Allan Sørensen, peger på, at de store udsving i energipriserne skaber usikkerhed hos virksomhederne, som kan holde igen med investeringer og ansættelser.

Samtidig kan højere oliepriser presse inflationen op og øge risikoen for rentestigninger. Jonas Vingegaard storroser Felix Gall efter Giroens 7. etape, hvor østrigeren fulgte danskeren tæt og nu kun er 17 sekunder efter i klassementet. Regnvejret over Jylland fra i går er i gang med at brede sig til resten af landet, og både Fyn og dele af Sjælland får nu regn og byger.

Det østlige Sjælland, herunder København, samt Lolland-Falster har endnu tørvejr, men inden for de næste par timer ventes nedbøren også at nå disse områder. To mindre børn blev fredag eftermiddag bortført af to familiemedlemmer ved et asylcenter i Holstebro. En ukrainsk kvinde bor på asylcenteret med sine to mindre børn. Det er noget familie fra Tyskland, som af endnu ukendte årsager er oppe og bortføre de her to børn og vil køre dem til Tyskland.

Politiet holdt en patrulje klar på motorvejen ved Herning, og klokken 17.15 – omkring en halv time efter politiet havde modtaget anmeldelsen om bortførelsen – blev de to familiemedlemmer anholdt. Både furboere og biologer er enige om, at muflonerne, der er en invasiv dyreart, er blevet fragtet til øen af en eller flere personer - og er altså ikke selv kommet dertil.

Men flere furboere har undret sig over, hvorfor der i festlokalet på Fur Bryghus hænger et enormt maleri - med mufloner på. Maleriet blev hængt op i 2018. Altså seks år før muflonerne dukkede op på øen. Kunstneren bag maleriet hedder Kristian Vodder Svensson og selvom det nu næsten er et årti siden, han tog første penselstrøg, husker han de indledende forberedelser. Men ikke hvorfor han malede mufloner





Giro d'Italia: Afonso Eulálio i lyserøde trøje med stort forspringPå 5. etape af Giro d'Italia kørte portugisiske Afonso Eulálio sig i løbets lyserøde førertrøje, hvilket giver ham et betydeligt forspring i forhold til løbets forhåndsfavoritter. Jonas Vingegaard, der er 06'22' efter Bahrain-rytteren i klassementet, anerkender Eulálios styrke og mener, at portugiseren kan holde trøjen i noget tid, selv med Blockhaus-etapen i morgen. Selv satser Eulálio på at være i lyserødt efter fredagens etape.

Giro d'Italias syvende etape, med sine 141 flade kilometer, bød på to mindre styrt og et massestyrt. En episode med en tilskuer i en rundkørsel, da der var 50 kilometer tilbage af etapen, fik TV MIDTVESTs cykelekspert, Bjarne Riis, til at bide sig i tungen. Under episoden træder tilskueren truende ud imod rytterne og slår også ud efter dem.

