The news text covers various topics such as amusement park openings, listeria outbreaks, drone attacks, sexual education in football, and traffic safety.

Laura Kirkebæk-Johansson Og det har resulteret i, at man efter planen kan åbne et nyt område til august, som har fået navnet 'Hikari' - japansk for lys.

Der er blevet investeret et trecifret millionbeløb i området, som fylder mere end 2.000 kvadratmeter fordelt på flere forskellige niveauer i det tidligere Asien-område i forlystelseshaven. Området vil byde på blandt andet japansk arkitektur, streetfood og to helt nye forlystelser. Derudover genåbner rutsjebanen 'Dæmonen', som har gennemgået en renovering og 'store scenografiske ændringer'. Et enkelt listeriaudbrud, der kan kobles til spiseklare fiskefrikadeller, sendte sidste år 11 personer på hospitalet.

Det er konklusionen i en ny årlig rapport fra Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG), som er et samarbejde mellem DTU Fødevareinstituttet, Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Statens Serum Institut, skriver Ritzau. Sidste år blev der i alt registreret 84 tilfælde af infektion fra listeria, hvilket er en stigning på næsten 38 procent sammenlignet med 2024. Den seneste tid har der på europæisk plan været en stigning i smitte med listeria-bakterien.

De præcise årsager er endnu ukendte, lyder det fra Camilla Thougaard Vester, der er akademisk medarbejder på DTU Fødevareinstituttet. Moskvas borgmester fortalte tidligere på morgenen, at der var blevet skudt 180 ukrainske droner med kurs mod hovedstaden ned. Kan man modtage seksualundervisning og spille fodbold samtidig? I Alexandra, et af Sydafrikas store townships, finder man Grassroot Soccer.

Her spiller man fodbold samtidig med, at man har seksualundervisning. Her elsker man fodbold, men sporten er også et værktøj til at lære unge om sex, om at sige fra og om toksisk maskulinitet. Fugleinfluenza har taget livet af flere tusind sydlige søelefant-unger på en afsides ø i Antarktis.

Det viser ny forskning, skriverForskere har undersøgt bestanden med hjælp fra droner og besøg på øen og på baggrund af data fra oktober sidste år til januar i år estimeret, at omtrent 13.000 unger ud af en gruppe på 17.000 er døde af fugleinfluenza-undertypen H5N1. Meldinger om en mulig åbning af Hormuzstrædet forleden betød, at Mærsk-aktien faldt. For det lukkede stræde har været med til at øje indtjeningen hos rederiet.

Vært på podcasten 'Sorte tal' Ulrik Rosenkvist og økonomikorrespondent Casper Schrøder forklarer her, hvordan at verdensfred og Mærsk-aktien hænger sammen. Meldinger om en mulig åbning af Hormuzstrædet forleden betød, at Mærsk-aktien faldt. For det lukkede stræde har været med til at øje indtjeningen hos rederiet. Vært på podcasten 'Sorte tal' Ulrik Rosenkvist og økonomikorrespondent Casper Schrøder forklarer her, hvordan at verdensfred og Mærsk-aktien hænger sammen.

Det siger Moskvas borgmester, Sergej Sobjanin, i et opslag på Telegram. - Luftforsvaret fortsætter med at afværge det massive angreb. Flere droner nåede olieraffinaderiet, skriver han i opslaget og tilføjer, at man forsøger at afbøde konsekvenserne. Ifølge Moskvas borgmester har Rusland afværget 180 droner, der havde kurs mod Moskva.

Ifølge det russiske forsvarsministerium har Rusland skudt i alt 555 ukrainske droner ned, skriver Reuters. Et angreb i den sydlige russiske region Rostov har desuden kostet en person livet og såret to andre, oplyser regionens guvernør, skriver Ritzau. Men de skrevne og uskrevne regler på cykelstierne kan være en udfordring for uerfarne cyklister, skriver Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

- Desværre er turisterne ikke vant til den københavnske cykelkultur og kender ikke nødvendigvis færdselsloven, siger administrerende direktør Jakob Bøving Arendt. Derfor kommer rådet med en række råd om 'How to cycle in Denmark', som turisterne kan møde i bybilledet og på sociale medier. Opfordringerne er blandt andet at give tegn, når man stopper eller drejer, holde til højre og cykle uden for myldretiden.

Landbrug og Fødevarer mener, at mange bliver hårdt ramt og dermed har ret til erstatning, lyder det forud for dagens forhandlinger om sprøjteforbud. Prisen på en flot herskabslejlighed i Helsingør chokerer begge hold i Hammerslag. Trods gennemsnitlig liggetid i byen på lige under fem måneder for lejligheder - så har den ligget i et år og tre måneder. Prisen på en flot herskabslejlighed i Helsingør chokerer begge hold i Hammerslag.

Trods gennemsnitlig liggetid i byen på lige under fem måneder for lejligheder - så har den ligget i et år og tre måneder. Det er det laveste antal siden 1930'erne - med undtagelse af 2021 - viser Vejdirektoratets officielle opgørelse for trafikulykker i 2025. Der var fem procent færre trafikdræbte i forhold til gennemsnittet for 2020-2024, men antallet af alvorligt tilskadekomne er steget tilsvarend





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