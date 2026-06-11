The news text discusses various topics such as the presence of fire and hazmat teams at the Pentagon, the release of possible UFO videos by the US defense ministry, the upcoming Disclosure Day film by Steven Spielberg, the increase in Nationalbank's interest rates, the impact of rising inflation and energy prices, the potential impact of climate change on the weather during the World Cup, the opening of a new venue for experimental art and events in Copenhagen, and the closure of a highway in Hamburg for the duration of the World Cup final.

Torsdag aften er både brandvæsen og et såkaldt hazmat-hold, som håndterer farlige materialer, til stede ved hovedkvarteret for det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon . Steven Spielberg s nye film ' Disclosure Day ' lander stort set samtidig med, at USA's forsvarsministerium offentliggør mulige ufo-videoer.

Ifølge Frederik Dirks Gottlieb er der lige nu en bizar sammensmeltning af fiktion og virkelighed, og spørgsmålet om liv i rummet har sjældent føltes mere aktuelt. Med virkning fra 12. juni 2026 sættes Nationalbankens foliorente, renten på indskudsbeviser, renten på udlån og diskontoen op med 0,25 procentpoint, skriver banken. Tidligere i dag hævede Den Europæiske Centralbank (ECB) sin styrende rente for første gang siden september 2023.

Det sker for at tøjle stigende inflation i eurolandene og som følge af frygt for stigende energipriser i kølvandet på USA's og Israels krig mod Iran. I Danmark fører Nationalbanken en fastkurspolitik, der betyder, at den danske krone i grove træk skal følge værdien af euroen, som ECB er centralbank for. Forskere har undersøgt, hvordan vejret kommer til at påvirke sommerens VM-kampe – det kan måske blive det varmeste nogensinde, lyder det fra DR's vejrvært.

Her kan der for eksempel afholdes events med eksperimenterende lydkunst, nytænkende teaterdrama eller ravefester. Vi har prøvet at spørge bredt ud i kulturlivet om, hvad der er brug for, og hvad vi kan gøre for at understøtte jer, siger Christopher Røhl (R), der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København. Uheldet er sket hos en virksomhed i Padborg. Manden blev erklæret død på stedet på grund af sine skader, oplyser vagtchef Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi til mediet.

Det fremgår af et nyt studie, som forskere fra DTU Space sammen med tyske og amerikanske kolleger står bag. Udviklingen skyldes, at flere store gletsjere i Nordøstgrønland er blevet mindre stabile og kælver mere is. Samtidig er mængden af havis skrumpet og blevet mere bevægelig. Det betyder, at isbjergene lettere kan drive gennem Arktis over lange afstande.

Arktis reagerer hurtigere på den globale opvarmning end de fleste andre steder på Jorden, siger professor Shfaqat Abbas Khan. På et tidspunkt i en ikke alt for fjern fremtid vil vi tage Kharg-øen og andre olieinfrastrukturpunkter og opnå fuld kontrol over deres olie- og gasmarkeder, på samme måde som vi har gjort med Venezuela, skriver Trump. For den direkte vej gennem Hamborg bliver spærret fra fredag aften klokken 22.00 til mandag morgen klokken 05.00.

Og spærringen er fra Motorvejskryds Stellingen nord for byen og ned til Motorvejskryds Heimfeld, som ligger syd for Hamborg





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Pentagon Fire Hazmat Ufo Steven Spielberg Disclosure Day Nationalbank Den Europæiske Centralbank Climate Change Hamburg World Cup

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