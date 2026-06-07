The news text covers a range of topics, including road safety, charity, weather, healthcare, and politics. It includes information about a new study on road safety, a donation of a Mercedes to Ukraine, scattered showers and thunderstorms, increased waiting times for foot treatment, an invasive bug attacking bushes, and the end of a three-party agreement in agriculture.

For mange motorcyklister er fornøjelse også lig med fart over feltet, og bilister oplever, at den passionerede kørsel sker på bekostning af andre i trafikken.

En ny undersøgelse fra forsikringsselskabet Alm. Brand viser, at hver femte bilist har været involveret i en direkte farlig episode med en motorcyklist. Samtidig viser undersøgelsen, at næsten halvdelen af danskerne oplever, at motorcyklister bryder færdselsreglerne. Det er afgørende, at motorcyklister tænker på sikkerheden og færdselsreglerne, så vi kan undgå de farlige episoder, hvor hver femte bilist har været involveret i en farlig situation med en motorcykel, siger Christian Johansen, der er Vice President for Motor, i Alm.

Brand. Niels Ivan Nielsen har doneret sin Mercedes til Ukraine, og den er nu blevet kørt derned. Og bilen er med til at redde menneskeliv, siger frivillig. Dagen igennem kommer der spredte byger, der i løbet af eftermiddagen forventes at blive kraftige og med torden, hvor der særligt i Nordjylland og Midtjylland lokalt kan forekomme skybrud.

Ventetiden på fodbehandling i Region Midtjylland er steget fra 26 til 29 uger, selv efter eksperter har advaret mod, at behandlingen er afgørende for nogle patientgrupper for at undgå amputationer. En invasiv larve er lige nu i gang med at dræbe buksbom-buske i haver over hele landet. Nogle kommuner opfordrer også borgere til ikke at smide de døde buske i haveaffaldet. Der er netop udsigt til regn og byger i løbet af dagen over hele landet.

Mest intenst ser det ud i det nordlige Jylland, hvor bygerne lokalt kan være kraftige med risiko for torden og skybrud. Temperaturen vil svinge i takt med bygerne, og under skyer og regn vil den typisk være mellem 15 til 17 grader, men hvor solen får bedre fat, kan den lokalt nå op mellem 18 til 20 grader.

En ny og omdiskuteret helikopterlandingsplads på Regionshospitalet Viborg har kun været i brug en enkelt gang siden indvielsen 11. april, viser tal TV MIDTVEST har fået indsigt i. Det bliver mest skyet med en del byger, som kan være kraftige og med torden. Men der vil også komme solskin i perioder. Anders Peters fra Vejen og Peter Jensen fra Esbjerg skal lige se, hvordan det går ved de der højspændingsledninger.

Det siger formanden for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, til Jyllands-Posten. Ifølge Søren Søndergaard eksisterer trepartsaftalen ikke, fordi der siden aftalen i 2024 er lavet planer om yderligere politiske tiltag mod landbruget. Blandt andet i den nye firkløverregerings regeringsgrundlag, der blandt andet lægger op til et nationalt sprøjteforbud og større ændringer i svineproduktionen





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