The news text discusses various topics such as patient discharge in Region Midtjylland, nationalized water supply, the upcoming Grand Tours, and a man's experience with a police patrol.

Claus Wiencken følte sig 'sparket ud' fra Regionshospitalet i Gødstrup, da han blev udskrevet klokken fire om natten. Og han er ikke den eneste, der kritiserer den måde, patienter bliver udskrevet i Region Midtjylland.

Det giver ingen mening, at den danske lovgivning på den ene side tillader rugemødre i Danmark, men på den anden side ikke tillader det danske sundhedsvæsen at hjælpe, mener Line Lynge fra Snejbjreg. Hun drømmer selv om at hjælpe et par med at blive forældre, og der er en særlig grund til, at hun siger det højt nu. Landmand Niels Christian Poulsen fra No, der ligger nordøst for Ringkøbing, reagerer på Troels Lund Poulsens kovending.

Men det er ikke ens betydende med, at han bakker op om Venstres nye tiltag. Det vil netop betyde, at landmanden kommer vil have et mindre areal til at dyrke sine afgrøder på. - Jeg er ikke enig. Men jeg er holdt op med at bekymre mig om det.

Det må samfundet jo synes, vi har råd til. Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi har en bedre beskyttelse af vores grundvand, svarer Troels Lund Poulsen.

Jonas Vingegaard bliver den 115. rytter i historien til at vinde en etape i alle tre Grand Tours – og den fjerde dansker efter Jesper Skibby, Mads Pedersen og Magnus Cort. - Det havde jeg ikke turdet tro på. Det er en drengedrøm, der går i opfyldelse. At vinde en etape i alle tre Grand Tours ...

Det er noget, jeg ikke havde turdet drømme om. Det er vanvittigt stort, synes jeg, siger han tilEn 18-årig mand fra Aarhus er fredag blevet varetægtsfængslet i fire uger efter to episoder, hvor han er sigtet for røveri af farlig karakter torsdag aften i Silkeborg. Nu fortæller Midt- og Vestjyllands Politi, at de har modtaget Arbejdstilsynets indstilling i sagen om, hvorvidt der er sket en overtrædelse af arbejdsmiljøloven. - Vi forventer, at sagen kan afgøres uden at skulle i retten.

Vi forventer derfor, at der heller ikke bliver et anklageskrift eller andet, som pressen kan få aktindsigt i, oplyser Anne Kirkegaard, kommunikationskonsulent ved Midt- og Vestjyllands Politi, i et skriftligt svar til TV MIDTVEST. Overtrædelse af arbejdsmiljøloven kan straffes med bøde og i særlige tilfælde fængsel, men hvis sagen bliver afgjort uden en retssag, bliver det ikke muligt at finde ud af, hvordan - og om - stutteriet er blevet sanktioneret.

TV MIDTVEST har spurgt Midt- og Vestjyllands Politi ind til, hvorvidt der er blevet givet en bøde til Stald Gavnholt eller ej, men af hensyn til tavshedspligten må de ikke udtale sig yderligere om sagen. TV MIDTVEST har også forsøgt at række ud til ejer af stutteriet Stald Gavnholt, Agnar Stefánsson, men han ønsker heller ikke at udtale sig. Efter flere ulveangreb i nærområdet, tør Edvard Rasmussen ikke længere lade sine dyr gå ude om natten.

Derfor mener han, at vi i Danmark er nødt til at tage stilling til: Vil vi have husdyr ude, eller vil vi af med ulven? Troels Lund Poulsen (V) fortæller her om partiets holdning til rent drikkevand og en fremtidssikring af rent grundvand. Begge dele blev heftigt diskuteret under folketingsvalgkampen.

- Derfor vil jeg gerne slå fast i dag, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand, slår Troels Lund Poulsen fast. Du har brugt hele valgkampen på at tale mod et nationalt sprøjteforbud. Nu vender du på en tallerken. Hvorfor?

- Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi har en bedre beskyttelse af vores grundvand, siger Troels Lund Poulsen. Troels Lund Poulsen understreger en pointe på pressemødet henvendt andre partier om, at det er vigtigt, at 'man bøjer sig': - Det er derfor, at jeg også er villig til at bøje mig.

Jeg taler om vigtigheden af, at andre partier bøjer sig. Det her er en prioriteret opgave. Det kommer til at koste en kvinde en klækkelig bøde, at hun var lidt for offensiv med sin langefinger. Onsdag aften kom hun gående på Thorsvej i Holstebro.

Her passerede hun en politipatrulje, der var i færd med at lave hastighedskontrol. Hun vil nu blive sigtet efter ordensbekendtgørelsen, oplyser politiassistent Uffe Birkemose fra lokalpolitiet i Holstebro





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Patient Discharge Nationalized Water Supply Grand Tours Police Patrol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

News Text in DanishA collection of news articles in Danish, including topics such as Cuba's fuel shortage, drone observations, Danish defense, and AGF's final match.

Read more »

Danish News HeadlinesA collection of Danish news headlines covering various topics such as transportation, sports, crime, weather, and travel.

Read more »

News Text in DanishA news text in Danish about various topics such as social media, sports, crime, and weather.

Read more »

News headlinesNews headlines in Danish

Read more »