News Summary

This news text contains several different stories, including a workplace accident, a lucky escape from a dangerous situation, a music festival with body searches, recalls of contaminated food, a high-voltage incident, and a theft of valuable fish. The stories are presented in Danish and cover various topics, including safety, health, crime, and environmental issues.

Ulykken skete hos en virksomhed på Sjællandsvej, hvor den 40-årige var ved at svejse, da der gik ild i hans jakke, oplyser lokalpolitiet i Herning.

Manden fik tredjegradsforbrændinger på venstre side af kroppen, venstre overarm og venstre hånd, og at han blev overført til behandling på Rigshospitalet i København. En 35-årig mand slap torsdag ved middagstid tilsyneladende meget heldigt fra en arbejdsulykke på en gård på Borkvej øst for Ringkøbing. Lokalpolitiet i Ringkøbing oplyser, at den 35-årige kravlede ned i en to meter dyb brønd, hvor der stod en gyllepumpe. Den 35-årige fik det hurtigt dårligt og besvimede.

Heldigvis lykkedes det en kollega at få ham hevet op af brønden, og han kom til bevidsthed, da han kom op i den friske luft. Politiet har meget få detaljer om episoden, men hvis det var gylledampe, der fik manden til at besvime, var det en meget farlig situation. IfølgeBandekonflikten i Herning/Ikast-området betyder, at publikum kan blive kropsvisiteret på vej ind til musikfestivalen Ikast Musikliv, der løber af stablen fredag og lørdag.

Formanden for Ikast Musikliv, Stephan Olesen, siger til TV MIDTEST, at festivalen altid har haft mulighed for at "klappe" gæsterne ved indgangen - forstået på den måde, at man lige mærker, om de har noget på sig, som de ikke må have med ind på pladsen. - Og efter en dialog med vores frivillige besluttede vi at gøre ekstra opmærksom på muligheden, så folk kan føle sig trygge.

Vi forventer ingen problemer, og jeg tænker heller ikke, at de personer, der er involveret i den aktuelle situation, har lyst til at komme steder, hvor der er så mange mennesker samlet, siger han. Ikast Musikliv har eksisteret i 23 år. I år er der for første gang udsolgt - det vil sige 2500 gæster begge dage.

Tre biler er kørt sammen på rute 26 fra Viborg mod Skive mellem Viborg NV og Løgstrup.for 1 time siden Bakker med skiveskårne, økologiske champignoner, der bliver solgt i hele landet, tilbagekaldes nu af producenten GASA Nord Grøn. Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse. Champignonerne er solgt i supermarkedskæderne Coop, Føtex, Bilka, Netto og Rema 1000 i bakker af 100 gram. Listeriabakterien kan give influenzalignende symptomer, feber og hovedpine og i sjældne tilfælde mave-tarmproblemer.

Hvis du oplever symptomer i forbindelse med indtag af produktet, bør du kontakte din egen læge, skriver Fødevarestyrelsen i pressemeddelelsen. Her har en højspændingsledning fået fat i et træ, der har svajet i vinden. - Det satte en bue af strøm gennem træet og har fået fat i noget af skovbunden, fortæller Henrik Dam Sørensen, der er indsatsleder ved Brand & Redning MidtVest.

Han oplyser derudover, at brandvæsnet lige nu afventer elselskabet, da de ikke vil sprøjte vand på, så længe der kan være strøm i. Pernille Ziegenfeldt Jørgensen fra Herning fik mandag morgen en ubehagelig opvågning. Omkring klokken kvart fem ringede hendes 18-årige datter, som bor i husets kælder sammen med sin kæreste. Da den tidligere SVM-regering fratrådte, bortfaldt en række af de initiativer, som var på finansloven for 2026.

Nu genfremsætter den nye såkaldte firkløverregering nogle af de initiativer som lovforslag i Folketinget. Lokalpolitiet i Holstebro har nu sat jagten ind på den eller de gerningsmænd, der har overmalet to gamle VLTJ-tog i det vestjyske. Politikommissær Knud Lauridsen fortæller, at man blandt andet gennemgår en database med andre eksempler på graffiti for at se, om der er sammenfald med de to nye sager.

Det er en af den slags anmeldelser, der ikke er så mange af i politiets døgnrapporter - men politiet i Skive kan nu berette om en mand på Roslev-egnen, der fra en dam i haven har fået stjålet fisk for 35.000 kroner. Politiassistent Niels Bach fortæller, at ejeren havde sikret dammen mod blandt andet sultne fiskehejrer, men det kunne altså ikke holde tyve ude.

- Vi har ingen mistænkte, men nogen må have haft en viden om, at der var værdifulde fisk i dammen. Det er ikke noget, man lige tilfældigt kommer i tanke om. Man har nok også medbragt udstyr til at fange og opbevare fiskene med, siger Niels Bach





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