News on Disclosure of Researchers' Industry Ties

The news discusses the issue of not disclosing researchers' ties to industries when they provide positive assessments of new medicines, such as those used to treat dementia. The article highlights the importance of transparency and the potential impact of interest conflicts on the credibility of the researchers' opinions.

Vi burde have oplyst om forskers bånd til industrien, lyder det fra flere medier. Én chefredaktør kan ikke se noget problem. En række danske medier har citeret demensforskers positive vurdering af ny medicin mod demens - uden at nævne hans relationer til industrien bag.

Det skal oplyses, når en forsker har særlige interesser i lægemidler, som vedkommende anbefaler i medierne. Deres svar kommer som reaktion på en sag om overlæge Kristian Steen Frederiksen og hans samarbejde med industrien bag ny demensmedicin, Over en årrække har han udtalt sig positivt om særlige typer medicin - uden at hans interesser har fremgået af omtalen. Nu da vi er blevet gjort opmærksom på det, så skulle det selvfølgelig have været med.

Det burde have fremgået af artiklen, siger Morten Nymand, journalistisk chef hos TV 2 Nyhederne, mens Videnskab.dks chefredaktør Vibeke Hjortlund udtrykker sig sådan her. Demensforsker: Interessekonflikter er »en vigtig problematik« Kristian Steen Frederiksen understreger, at alle honorarer for hans industrisamarbejde går til hans forskningsinstitution - ikke til ham personligt. Jeg har således ikke privatøkonomiske interesser i samarbejdet, skriver han i en mail til Videnskab.dk.

Alligevel ser Kresten Roland Johansen, lektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX), en udfordring: Det er et problem, at medierne ikke nævner Kristian Steen Frederiksens interessekonflikter, og det er problem, at han ofte fremtræder som den eneste ekspert på området. Jeg mener, det hører til almindelig god journalistisk skik, at man er kritisk over for sin kilde og sikrer sig, at der ikke er interessekonflikter, der kan skade troværdigheden af kildens udtalelser.

Kristian Steen Frederiksen, overlæge og forskningsleder ved Rigshospitalet, har samarbejder med virksomheder, der udvikler medicin mod demens, herunder Eisai og Eli Lilly, som står bag præparater med stofferne lecanemab og donanemab. Han understreger over for Videnskab.dk, at han er åben om sine interessekonflikter. Han fremhæver også, at alle honorarer for hans arbejde for virksomhederne går til hans afdeling eller forskningsinstitution - ikke til ham selv.

Foredrag og uddannelsesaktiviteter for Eisai/BioArctic, der er producent og nordisk partner for lecanemab, i 2023, 2024, 2025 og 2026. Forskningsleder i kliniske forsøg sponsoreret af Biogen - et andet firma bag lecanemab. Oplæg, paneldebat og undervisning for Eli Lilly, som har udviklet donanemab-medicin. Rådgivning i forbindelse med virksomhedens ansøgning til Medicinrådet om at få anbefalet ny Alzheimers medicin, herunder donanemab.

Det danske kodeks for integritet i forskning er en interessekonflikt »en situation, hvor finansielle, politiske eller personlige interesser kan kompromittere eller påvirke uvildighed i den professionelle vurdering og udførelse af forskning«. Det kan for eksempel være i form af forskningsstøtte, honorarer for rådgivning eller dækning af udgifter til rejser og deltagelse i konferencer. Hos Ritzaus Bureau og Medicinske Tidsskrifter har man heller ikke delt oplysningerne om Kristian Steen Frederiksens interessekonflikter i sin dækning af ny demensmedicin.

Ritzaus redaktionschef Martin Darling kalder sagen for »måske knap så graverende«, da forskeren ikke selv får udbetalt honorarer for sit arbejde for industrien. Bo Karl Christensen, chefredaktør for Medicinske Tidsskrifter, ser til gengæld ikke nogen fejl. I dette tilfælde vurderer vi, at Kristian Steen Frederiksens udtalelser ikke er påvirket af de samarbejder, han har og har haft med konkurrerende virksomheder, skriver han og tilføjer, at overlægens holdninger til de omtalte lægemidler er »gængse blandt demenslæger«.

Det er desuden almindelig praksis, at en lægefaglig forsker af hans kaliber samarbejder med virksomheder om udviklingen af ny medicin. Det er hverken mistænkeligt eller odiøst, lyder det fra chefredaktøren. Maria Bendix Wittchen, studielektor, ph.d. i presseetik og medieansvar ved Roskilde Universitet (RUC): Interessekonflikter bør være et tema, man fremadrettet er ekstra opmærksom på, både som medier, mediechefer og journalister.

Journalisterne skal blive bedre til at tænke på sundhedsområdet som et politisk område, øve sig i ikke automatisk at se eksperter som uafhængige, men som nogle, der taler et bestemt sted fra. Når der er tale om sundhedsforskning, og i særdeleshed anprisning af ny medicin, skal vi altid spørge ind til, om der er interessekonflikter





