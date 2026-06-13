News in Danish

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Det hele startede under en præsentation hos hans forældre, men nu har hobbyen vokset sig så stor, at 19-årige Mads Emil Obel har købt en gård for at få plads til alle sine traktorer.

Kriminaliteten har præget Alexander Gawad stort set hele hans liv. Som 19-årig kom han i fængsel for at smugle amfetamin og ecstasy-piller ind i landet, og har siddet i fængsel siden. Men nu nærmer tiden sig, hvor han skal ud i samfundet igen. Og den 28-årige drømmer om, at starte tiden som ex-kriminel med et højskoleophold.

Foreningen 'Lastbiler for Børn' besøgte i dag Regionshospitalet Gødstrup, og hilste på både indlagte og lokale børn. Det var en dramatisk kamp helt til sidste sekund mellem Füchse Berlin og Magdeburg. Men da kampen blev fløjtet af var det med en sejr til Füchse Berlin på 40-35. Og kampens topscorer var Mathias Gidsel fra Skjern med ni mål.

Det betyder også, at Gidsel og resten af holdet er i finalen til Champions League. Dermed er Gidsel endnu et skridt tættere på den sidste medalje, som han mangler i sin samling. Omkundingen er, at omkring 25 fiskere er frustrerede over, at de stadig ikke har modtaget deres licens til at fange ål. En af dem er Jan Ebsen, som gennem 60 år har fisket ål i Ringkøbing Fjord.

Kunderne stod i kø, da 11-årige Magnus Lange Andersen i 2024 begyndte at sælge hjemmebyggede fuglehuse for at tjene penge til et læsekursus. Siden da har den nu 13-årige skoleelev solgt flere hundrede fuglehuse. Han har for længst tjent til sit læsekursus, men nu jagter han lommepenge til ny tilværelse, der venter ham





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AI-related layoffs and job cuts at major Danish banksNeither Danske Bank nor Nordea are willing to specify the details of the AI-related layoffs, and the trade unions are also unable to say exactly who will be made redundant because of the technology. Last week, Danske Bank announced that it was cutting 262 jobs, 199 of them in Denmark. The redundancies are partly attributed to efficiency gains achieved through artificial intelligence. Nordea also announced a major restructuring earlier this year, citing, among other things, AI efficiency gains. However, none of the banks are willing to be interviewed about exactly which jobs are being made redundant due to AI. Trade unions are puzzled, as they have not heard about AI-related layoffs from their members, and unemployment remains close to an all-time low.

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