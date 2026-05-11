News in Danish

Det er lang uforudsigelig weekend for danskerne i og omkring fodbold. Flere nyheder rejser i dag storm, bl.a. AGF-sejren og skandalet om knygehukwerk. Der er alt at vide om at drive sejermest eller blive italiener, og det herprogram på DR. Hvad sker der med en håndfuld dansere på et krydstogtskib i Afrika, og hvad sagde Benjamin Gens til en journalist?

AGF er danske mestre efter en overbevisende 2-0-sejr på Brøndby Stadion . Det første mesterskab i 40 år blev fejret med manér hjemme i Aarhus. En bilist trodsede søndag afspærringerne ved CPH Marathon og kørte mellem løbere som måtte undvige den vildfarne billist.

Københavns Politi vil rejse sigtelser mod bilisten, men understreger at der ikke var tale om en ondsindet handling. Michael O'Leary siger, at hans flyselskab er tvunget til at foretage næsten dagliga omdirigeringer af fly på grund af berusede og aggressive passagerer. AGF har vundet det danske mesterskab i fodbold for første gang i 40 år, og fejringen, ifølge fanen her, er først lige begyndt. Berlusconi og bunga bunga-festerne er endnu engang kommet op til overfladen.

Denne gang er en vild sag om et adopteret barn og en mulig fængselsdom til en kvinde meget tæt på den tidligere italienske leder. AGF-fans er samlet i Aarhus til storskærmsarrangement i Tivoli Friheden, og de fejrer Henrik Dalsgaards tidlige føringsmål mod Brøndby IFSøndag spillede FCM 0-0 på udebane mod FCN, hvilket betyder, at AGF i aften kan blive danske mestre, hvis de slår Brøndby. Tre personer er døde efter et udbrud af hantavirus på krydstogtskibet MV Hondius.

Skibet er søndag omkring klokken 6.40 kommet Tenerife, hvor passagererne vil blive evakueret og sejlet i land. Jesper Steinmetz, der er korrespondent for TV 2, fortæller, at der er en meget andægtig stemning ved skibet. Folk elsker 'Hotel Romantik' på DR, men programmet er igen ramt af heftig kritik. Værterne taler til deltagerne, som om de var pattebørn, lyder kritikken.

TV 2-korrespondent Jesper Steinmetz befinder sig på den havn, hvor krydstogtskibet 'MV Hondius' natten til søndag vil lægge til kaj for at blive evakueret. Ombord er 149 personer fra 23 lande, der alle skal transporteres videre i isolation





