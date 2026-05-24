News headlines with multiple topics

News text with multiple topics including train schedule cancellation, environmental pollution, road events, political situation, and dating trends. Train schedule cancellation in Struer and Herning stations, environmental pollution caused by the release of materials, road events with meteorology-related meteorogical summerday and cyclist events in cycling competition, political situation with the onset of a new government, and dating trends influenced by the social media penetration into the dating market.

Toget mellem Struer station og Herning station søndag eftermiddag klokken 16.04 er aflyst, oplyser GoCollective. Det vakte stor opsigt, da det kom frem, at der for et par år siden blev sat en flok mufloner ud på Fur.

I 1997 blev 12 mufloner sat ud i nærheden af Karstoft i den sydlige del af Herning Kommune, og dengang fik sagen konsekvenser for den mand, der stod bag. Plastic, havestole og store stakke asbestholdige tagplader er noget af det, der er smidt. - Der er lige kommet en sending murbrokker fra et badeværelse. Jeg vil tro, det har ligget dér en uge, siger René Høeg og fortsætter.

Temperaturen holder sig ugen igennem på 20 til 25 grader. Varmeste bliver det i begyndelsen af ugen, hvor Danmark ligger lige nord for en europæisk hedebølge. Noget af den varme kan imidlertid give os endnu en meteorologisk sommerdag. Tim Rex imponerede alt og alle med sin kørsel undervejs på 14. etape i Giro d’Italia.

Rex, der absolut ikke kan betegnes som bjergrytter, førte rytterne over både Doues og Lin Noir-stigningerne. Efterfølgende har Rex skrevet, at Rex kørte med 400 watt i gennemsnit over de to stigninger, der tog 31 minutter med en maksimum 580 watt. Jonas Vingegaards indstilling har ændret sig, efter han kørte sig i den lyserøde førertrøje. Lørdag vandt Vingegaard sin tredje etape i årets Giro, hvor der har været tre bjergetaper indtil videre.

I den sidste uge er der yderligere tre bjergetaper på - Ikke fordi det har noget at sige, men man bliver måske også lidt upopulær (hvis man kører efter at vinde alle etaperne, red. ). Det meste politiske arbejde på Christiansborg er lige nu på pause, mens der fortsat bliver forhandlet om en ny regering.

To af dem, der virkelig ser frem til, at det nye folketing for alvor kan trække i arbejdstøjet, er Mathilde Sejr Klenø og hendes storesøster Cecilie Sejr Madsen. De to søstre havde netop fået bred opbakning i det forhenværende folketing til en sag, de havde bragt på dagsordenen. Ifølge kongehusets hjemmeside har 112.450 tilmeldt sig motionsløbet. Det er en hel del flere end sidste års rekord, der lød på 97.786 deltagere.

Og der kommer ikke flere til, for alle startnumre er udsolgt. Det blev de få timer efter, at de blev sat til salg i oktober sidste år. Knap halvdelen af deltagerne - omkring 50.000 - skal løbe i København og på Frederiksberg, mens de øvrige deltagere fordeler sig på værtsbyerne Ringkøbing, Randers, Middelfart og Helsingør. Her vil de svare på spørgsmål omkring den kriminalitet og de politiaktioner, der har været i forbindelse med bandekonflikten.

Knap 100.000 midtjyder i alderen mellem 16 og 74 år har i løbet af 2025 brugt enten hjemmeside eller app til dating. Det viser Danmarks Statistiks spørgeskemaundersøgelse om it-anvendelse i befolkningen. Det tal erhigher end tidligere, men nu tyder noget på, at der er gang i en modkultur. Den sesexolog, parterapeut og antropolog Julie Houe fra Aarhus.





Regeringsskift: Samlede afgørelser om regeringsmagten, wsparcie til blå mindretalsregering og bandekonflikt i Ikast-HerningDanish news article providing an overview of criminal incidents in Ikast and Herning areas, which are labeled as a gang conflict, and the political developments regarding government power transfer and political party support.

Politiet anholder tre personer efter skudepisoder i Herning og Ikast-områdetIfølge Midt- og Vestjyllands Politi kan konflikten i Herning-området have relation til beslutningen om at afspærre banegården i Herning og tilbageholde et tog på vej ind til stationen. Politiet anholdt tre personer indset med at afhøre dem og klarlægge deres relation til anmeldelsen om mistænkeligt forhold. Politiet har også patruljer på gaden i Herning og Ikast for at beskytte borgerne.

Skyderi og brand i gaderne: Hvad har fået bandevolden til at eksplodere i Herning?DR's retsanalytiker forklarer, hvem der står bag volden i Herning og Ikast.

Uheld på ruta 12 mellem Herning og Vade ogmotorvejen Mellem Silkeborg og HerningDet ene uheld sker på ruta 12 fra Herning mod Vade mellem Herning V. ogStudsgård. Her blev et spor blokeret. Uheldet skete kort efter klokken 21. På motorvejen mellem Silkeborg og Herning er der sket et uheld mellem afkørslerne mod Bording og Ikast Ø.

