News headlines in Danish

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Ikast-Brande Kommune fraråder badning i Bølling Sø på grund af algeopblomstring, skriver kommunen i et opslag på Facebook. Så snart søen er klar til, at du kan snuppe en dukkert, skriver kommunen i opslaget.

Børnelungefonden, som Team Rynkeby cykler for at samle penge ind til, har doneret en helt særlig gave til 13-årige Eska Mikjær Gaardhøje, der kæmper med en lungesygdom. Efter en dag med en del togaflysninger melder Banedanmark nu, at fejlen er fundet, og at systemet, som sætter ruterne, er oppe at køre igen. Resten af torsdag vil Banedanmark køre timedrift, hvilket på de fleste strækninger svarer til normal aftendrift.

En person er blevet påkørt af en bil ved Lem nordvest for Skjern, oplyser Midt- og Vestjyllands Person. Personen behandles på stedet, og der er risiko for, at personen har pådraget sig alvorlige skader, fortæller vagtchef Rasmus Poulsen. Trafikuheldet skete i t-krydset mellem Bækbovej og Lemvej. Vejen har i en kort periode været spærret for trafik, men en politipatrulje er på vej til stedet for at dirigere trafikken.

Det skal undersøges, hvorfor flere oplever længere ventetid end forventet, når de søger om arbejdstilladelse i Danmark. Sådan lyder det i dag fra Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen. - Det er ærgerligt, at der er så forhøjede ventetider. Det er da noget, vi lige må kigge på, siger hun.

På grund af åbningskampen ved VM i fodbold sendte TV MIDTVEST nyhedsudsendelse lidt tidligere end normalt på TV 2 torsdag aften. Jace på syv år kunne læse, da han var tre. Han kender alle landes flag, og han taler flydende engelsk. Men han har ingen venner.

Derfor efterlyste hans forældre ligesindede venner til deres søn. Og det skulle vise sig, at være en god ide. Rapperen Benny Jamz skulle have spillet på Bork Festival i august, men en dom på tre måneders ubetinget fængsel for trusler og besiddelse af kniv har fået festivalen til at pille ham af plakaten. - Vi har tidligere meldt ud, at vi ikke havde nogen kommentarer til sagen om Benny Jamz.

Vi har nu truffet den afgørelse, at han ikke spiller på sommerens festival, skriver festivalen på sin hjemmeside og tilføjer: - Vi arbejder på højtryk på at finde en ny artist til programmet, som vi glæder os til at offentliggøre inden længe. Benny Jamz, der har det borgerlige navn Benjamin Jacob Small Heyn-Johnsen, har anket dommen til landsretten. Bork Festival er ikke den eneste festarrangør, der har taget konsekvensen af dommen.

Blandt andre Grøn Koncert og Smukfest har også fjernet rapperen fra programmet. Dronning Margrethe har vist sig for første gang, siden hun blev udskrevet fra Rigshospitalet 29. maj. Det skete torsdag til uddelingen af Prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot, hvor hun var hjulpet af en rollator. Børnene i børnehaven Ønskelandet kigger forgæves ind i hønsegården.

For en uge siden fik de et nyt dyr, men ved et uheld kom han uden for buret og fløj væk. Det bliver Aarhus Fremads træner, Morten Dahm Kjærgaard, der skal erstatte Kent Nielsen, som torsdag sagde farvel efter syv år i Silkeborg IF. Det bekræfter Silkeborg-sportschef Jesper Stüker. Morten Dahm Kjærgaard har brugt de seneste seks år hos Aarhus Fremad, hvor han blev cheftræner efter en årrække som assistenttræner i FC Fredericia.

- Vi er yderst tilfredse med, at det er lykkedes at tilknytte Morten som SIF's nye cheftræner. Morten matcher optimalt de kriterier, vi havde sat op, siger Silkeborg-sportschef Jesper Stüker





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