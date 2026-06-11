News headlines in Danish

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Bilen her skriver sig ind i en kedelig statistik i Rusland. Alt tyder på, at føreren var en russisk oberst. Guldimund og konen har nemlig skrevet en sang om 'det allermest almindelige'Skudepisoden, der sårede yderligere fem personer, fandt sted i det vestlige Mexico i et område, der er præget af vold fra narkokarteller.

Politiet leder på nuværende tidspunkt efter flere gerningspersoner, men den mexicanske regering fastholder samtidig, at der ikke er nogen sikkerhedstrussel for de mange fans, der besøger landet. I alt 13 kampe ved VM-slutrunden skal spilles i Mexico. Ud over fem kampe i Mexico City skal der spilles fire kampe i henholdsvis Monterrey og Guadalajara. Marcel Mirzaei-Fard og Nikolaj Sonne fra DR-podcasten Prompt har været ude at teste Teslas nye selvkørende system i den københavnske trafik.

En enkelt pæl viste, at der er en grund til, at der stadig er brug for en chauffør bag rattet. En lang række af GoCollectives togafgange i Jylland er torsdag aflyst på grund af fejl hos Banedanmark. Det skriver Ritzau. I alt har togselskabet måttet aflyse knap 20 afgange på grund af signalfejl.

Det drejer sig blandt andet om tog på strækningerne mellem Aarhus og Struer og mellem Ribe og Esbjerg. GoCollectives presseafdeling oplyser til Ritzau, at fejlen forventes udbedret omkring middag. Indtil da henvises rejsende til Rejseplanen, hvor de kan se, om deres rejse er påvirket af situationen. Signalfejlen hos Banedanmark kommer, efter at der inden for den seneste måned har været flere forstyrrelser af togtrafikken på Sjælland.

Igen i nat var der uroligheder nær Belfast i Nordirland, hvor politiet tog en vandkanon i brug mod 300 demonstranter, der havde sat ild til en lastbil og kastede med mursten og molotovcocktails. Natten forløb roligere end onsdag nat, hvor hundredvis af indvandringskritiske demonstranter gik på gaden. Urolighederne udspringer af et knivoverfald i det nordlige Belfast, hvor en mand i 40'erne blev alvorlig såret. Politiet har sigtet en sudanesisk mand for drabsforsøg i forbindelse med overfaldet.

Der er lagt op til både sport og politik, når starten går ved VM i fodbold senere i dag. Idrætshistoriker Hans Bonde giver dig fem grunde til, at det måske kan gå hen og blive det mest politiserede af slagsen nogensinde. SpaceX skal på børsen. Det bliver både den største børsnotering i kroner og øre - men også den potentielt skøreste, lyder det fra økonomikorrespondent Casper Schrøder.

Sammen med 'Sorte Tals' Ulrik Rosenkvist har taget et kig på den historiske børsnotering. Konceptet blev introduceret i sommeren 2024 som et forsøg, hvor miljøvenlige handlinger veksles til valuta, der giver adgang til kulturelle oplevelser og attraktioner i København. Det kan eksempelvis være gratis morgenmad eller oplevelser, hvis man tager cyklen eller samler affald.

Ifølge Wonderful Copenhagen har mere end 30.000 turister allerede benyttet sig af CopenPay, og i år, når konceptet igen begynder, er flere end 90 aktører med – blandt andet Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, Copenhill og cykeludlejningsfirmaet Donkey Republic. Politiet har fortsat ikke foretaget nogen anholdelser, efter en 33-årig mand blev stukket ned i Folkets Park på Nørrebro i København onsdag aften





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