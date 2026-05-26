News headlines in Danish

Søndag omkom en 37-årig mand i en faldskærmsulykke. To dage senere er formanden for den klub, manden var medlem af, meget ramt og har overvejet sin egen fremtid som springer.

En 49-årig mand og to børn kørte galt i et solouheld på Hjøllundvej ved Hampen, efter manden mistede kontrollen over sin bil lørdag aften, oplyser politikommissær ved lokalpolitiet Carsten Holm. Ifølge politikommissæren testede politiet manden for at være påvirket af alkohol, og her viste alkometeret, at grænsen var over det tilladte. Begge manden og børnene blev kørt til rutinemæssigt tjek på hospitalet efter uheldet. Ifølge Carsten Holm er alle umiddelbart uden skader.

En ting er den kærlighed, Jonas Vingegaard mærker fra de italienske fans i Giroen. Men der også mange danske flag langs vejene i Italien, og det betyder noget for Vingegaard i den lyserøde førertrøje. - Når du har den lyserøde trøje i Italien, kan jeg mærke, at det også er specielt for italienere og Italien. Det er også specielt for mig, og der er mange danskere på vejene.

Jeg så mange danske flag på vej til mål lørdag – og gennem hele dagen. Derfor sender Visma-kaptajnen også en besked til alle danskerne, der følger med og støtter ham. - Tak til alle. Det er en stor fornøjelse for mig, at de vil komme her og hepper på vejene og i mål.

Det er specielt hver gang, når nogen fra Danmark hepper på dig. Og det gør mig stolt over, hvordan vi gør det i Danmark. Så jeg vil takke alle. En lang biljagt endte noget dramatisk natten til lørdag ved nogle boldbaner i Nørre Snede.

Flere patruljer kørte med fuld udrykning i 26 kilometer efter en bil, før det lykkedes dem at standse føreren, en 19-årig mand fra Ejstrupholm. Politiet sigtede den 19-årige for en række færdselsforseelser samt for at køre, mens han havde fået frataget sit kørekort. Derudover blev han også sigtet for at køre påvirket af både spiritus og euforiserende stoffer.

En 21-årig mand sikrede sig fuld plade på sigtelser, da han natten til tirsdag blev standset af politiet, der undersøgte både ham og bilen. Flere end hver tredje dansker følger ikke anbefalingerne om at bruge solcreme med mindst faktor 30, viser en ny undersøgelse som YouGov har lavet for Gjensidige. For selvom kalenderen endnu ikke siger højsommer, begynder UV-niveauerne at ligne dem, vi forbinder med sommerdage.

Og her anbefaler sundhedsmyndighederne og Kræftens Bekæmpelse, at man bruger solcreme med mindst faktor 30. Særligt forældre med lange uddannelser prioriterer et alternativ til folkeskolen for deres børn, og det er nu hver femte danske skoleelev, der går i en fri grundskole. I 2007 gik 13 procent af danske skoleelever på en privatskole eller en anden fri grundskole, og tallet var i 2021 steget til 19 procent.

Udbetaling Danmark sender nu den årlige opgørelse af pension ud til lidt over 1,1 millioner pensionister. Knap 200.000 pensionister fik i 2025 udbetalt for lidt og kan ifølge ATP forvente sammenlagt omkring 880 millioner kroner retur. Omvendt har 230.000 pensionister fået udbetalt for meget og skal tilbagebetale tilsammen cirka 850 millioner kroner, fremgår det af en pressemeddelelse





