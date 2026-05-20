News headlines in Danish

På halvandet år blev et vejskilt stjålet 39 gange. Siden da er problemet ikke gået over, og kommunen tog heller ikke imod velment råd fra en borger i området.

Søfartsstyrelsen frifindes onsdag af Retten i Næstved i en sag om brandkatastrofen på færgen 'Scandinavian Star' i 1990. 47 af de overlevende og pårørende til omkomne havde anlagt sagen med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. Påstanden var, at styrelsen dengang ikke havde en pligt til at syne eller foretage en såkaldt havnestatskontrol af færgen, inden den blev sat i fart. Desuden mener retten, at styrelsen iværksatte de nødvendige, officielle og effektive undersøgelser af de bagvedliggende årsager til branden.

Retten i Næstved afsiger onsdag dom i en sag, hvor 47 overlevende og pårørende kræver erstatning efter Scandinavian Star-branden. Lokalpolitiet i Silkeborg har nu fundet og anholdt den mand, der tirsdag blev anmeldt for grov vold nær en Føtex i Silkeborg. Og manden er ikke bare sigtet for voldsepisoden tirsdag. Hele episoden mindede nemlig politiet om en lignende episode tilbage i 2024.

En mand, der tidligere i maj blev anmeldt for voldtægt, er nu blevet anmeldt for dødstrusler mod samme kvinde. Ifølge politikommissæren er dødstruslerne givet i forbindelse med, at han blev anmeldt for voldtægt. Midt- og Vestjyllands Politi har anholdt en 22-årig mand, der sættes i forbindelse med to tilfælde af brandstiftelse. Ifølge politiet drejer det sig om de to brande, der fandt sted på to adresser i Ikast søndag aften.

Ved den ene brand blev en kvinde så hårdt kvæstet af brandskader, at hun måtte flyves til behandling på Rigshospitalet. Manden bliver fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Herning. Det sker onsdag klokken 13, og af hensyn til den videre efterforskning vil anklagemyndigheden bede retten om at lukke dørene til retsmødet. Ved en motorvej et stykke uden for Moskva stod 26-årige Amalie Fie Flamming og 24-årige Thea Tolberg Møller en sen aften i marts.

De to veninder mødte hinanden for fem år siden på et stutteri nær Borris, hvor Thea Tolberg Møller også er fra. Frustrerede og trætte overvejede de, om de for anden nat i træk skulle slå deres telt op og overnatte ved motorvejen i snesjappet og mudderet. Natten forinden havde kulden forhindret dem i at sove. Endnu et vandrehjem havde netop afvist dem, fordi de ikke havde mulighed for at registrere kvindernes danske pas.

Ifølge en ny undersøgelse foretaget af YouGov for Gjensidige i april 2026, har lige knap hver femte dansker denne sommer aflyst ferieplaner, valgt at blive i Danmark, valgt en bilferie eller ændret destination i udlandet, på grund af uro i Mellemøsten og de stigende flybrændstofpriser. Diabetesforeningen lancerer nemlig igen i år et diabetesarmbånd i samarbejde med Alm. Blodsukker kan være livsfarligt, fordi symptomerne let kan forveksles med beruselse. Derfor risikerer personer med diabetes ikke at få hjælp i tide.

Armbåndene kan blandt andet fås hos samaritter og i førstehjælpstelte på Skive Festival, Thy Alive, Thy Træf, Ikast Musikliv og Bork Festival





