News headlines in Danish

Selvom Aarhus har cirka 80 gange så mange indbyggere som Tarm, har Danmarks næststørste by kun én mere forhåndstilmelding til årets LadyWalk end den lille vestjyske by.

Birgit Overgaard Hansen har været med alle årene i Tarm sammen med syv andre lokale kvinder. Gruppen kalder sig 'de benhårde ladies'. Det er den stigning som Tobias Christensen bliver nødt til at sætte sine varer op med, hvis han fortsat vil drive sin virksomhed. Mo Lykke Karim fik totalsmadret sin foodtruck, som skulle have skabt overskud i højsæsonen.

Men fordi den ikke var forsikret, kommer den pressede virksomhedsejer nu med et råb om hjælp. I Videbæk har et sløruglepar rigtig travlt. Hunnen ligger på reden, og hannen har travlt med at skaffe mus til hunnen og de først unger, og det er han meget god til. Det er ikke udelukkende ambulanceførerens skyld, når vedkommende kolliderer med en anden bilist efter at have kørt over for rødt under en udrykningskørsel.

I går fortalte vi her på TV MIDTVEST om en række ambulancebehandlere, som er frustreret over lovgivningen for at køre med blå blink. De mener nemlig, at de løber en urimelig stor risiko for at få miste deres køretøj under udrykningskørsel, og det er en frustration, som vinder sympati hos DFs retsordfører. Den seneste opgørelse over ulvebestanden viser, at der ved udgangen af april var 49 voksne ulve i Jylland.

Det fremgår af et statusnotat fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, som er offentliggjort på hjemmesiden ulveatlas.dk. De 49 ulve fordeler sig på syv kobler, tre par uden hvalpe og en enlig revirhævdende hanulv. Et ulvekobbel er en flok af ulve, der typisk består af et forældrepar og deres afkom fra de seneste to år.

De 49 ulve er forskernes bedste bud, lyder det fra videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus Kent Olsen. - Vi forsøger at opgøre forårsbestanden, lige inden der fødes hvalpe, og det vil sige ved udgangen af april. - Så har vi en omregningsfaktor, hvor vi ganger antallet af kobler med syv. Så vores bedste bud er 49 voksne ulve ved udgangen af april, siger Kent Olsen.

Teknologivirksomheden Topsoe vil nedlægge 440 stillinger som følge af en generel usikkerhed på det globale marked. Dertil har udviklingen på markedet for grønne brændstoffer været langsommere, end hvad selskabet havde forventet. Det fremgår ikke, hvor mange af stillingerne, der skal findes i Danmark. Topsoe skriver dog, at det primært vil ramme selskabets power-to-x-forretning, 'men også andre globale funktioner, primært i Danmark'.

Selskabet har samtidig med nedlæggelsen af stillingerne besluttet at en nyligt opført fabrik i Herning sættes 'i dvale, indtil efterspørgslen er robust'. Nicolai Eskildsen Groth kunne se, hvordan sure opslag på facebook påvirkede alle medarbejderne. Derfor råbte han op. - Det betyder noget for mig, fordi ét så rammer det min stolthed og min arbejdsglæde ved at gå på arbejde, siger han og fortsætter: - Og to, så gør det mig rigtig ked af det, at det rammer mine medarbejdere.

Jeg kan jo se, at det rammer dem omkring mig, og det er frygteligt at se, at det påvirker deres arbejdsglæde, siger Nicolai Eskildsen Groth. Dronning Margrethe er på fjerde døgn fortsat indlagt på Rigshospitalet efter hjertekrampe og en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Adspurgt om dronningen fortsat er indlagt og hendes tilstand, henviser kongehuset til en pressemeddelelse fra fredag. Tidligere, når dronningen har været indlagt, har kongehuset i en pressemeddelelse oplyst, når hun er blevet udskrevet igen





