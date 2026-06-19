News Headlines

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En 63-årig mand, der kørte i en varebil, var fredag eftermiddag involveret i et trafikuheld på Rute 26 mellem Viborg NV og Løgstrup i retning mod Skive.

Ifølge politiet kom varebilen over i den modsatte vognbane og påkørte en 61-årig kvinde og en 63-årig kvinde, som begge kom kørende i hver deres bil. Den 63-årige mand er blevet sigtet for at være uopmærksom i trafikken. En 16-årig dreng på knallert blev fredag kort efter middag påkørt af en bil på Stadionvej ved Hammershøj nær Tjele. Den 16-årige dreng kom til skade ved påkørslen og blev kørt til sygehuset.

Ifølge vagtchefen er han dog ikke i kritisk tilstand. Politiet foretog efterfølgende en narkotest af den 34-årige bilist, som viste et positivt resultat. Manden skal også have taget en blodprøve. For lidt over en uge siden kunne en ny afdeling i Nørre Snede Fængsel slå dørene op for nye indsatte.

Afdelingen er en helt særlig del af fængslets lukkede afdeling, da der kun skal sidde indsatte, som har begået seksuel kriminalitet. Camilla Dølrath Sørensen er kærester med en landmand, og hun oplever, at der ikke bliver talt pænt om hverken ham eller andre landmænd. Det frustrerer hende. Det viste sig nemlig, at den fireårige søbjørn Imka, uden nogen afslørende tegn, har været drægtig i et år.

Og nu har hun født en lille unge. En 55-årig mand er blandt andet sigtet for vold og butikstyveri, efter at han torsdag blev ved med at opsøge Netto på Silkeborgvej i Herning. Ifølge lokalpolitiet i Herning skubbede han blandt andet til en kvindelig ansat, der forsøgte at stille sig i vejen for ham. Hvor i Midt- og Vestjylland finder man de flade a’er og de lange u’er?

Tag quizzen i artiklen og test, hvor god du er til at gætte, hvor i landsdelen dialekten kommer fra. En 40-årig mand blev torsdag ved middagstimeraverligt forbrændt ved en arbejdsulykke i Brande. Ulykken skete hos en virksomhed på Sjællandsvej, hvor den 40-årige var ved at svejse, da der gik ild i hans jakke. Manden fik tredjegradsforbrændinger på venstre side af kroppen, venstre overarm og venstre hånd, og at han blev overført til behandling på Rigshospitalet i København.

En 35-årig mand slap torsdag ved middagstimelefnadigt fra en arbejdsulykke på en gård på Borkvej øst for Ringkøbing. Lokalpolitiet i Ringkøbing oplyser, at den 35-årige kravlede ned i en to meter dyb brønd, hvor der stod en gyllepumpe. Den 35-årige fik det hurtigt dårligt og besvimede. Heldigvis lykkedes det en kollega at få ham hevet op af brønden, og han kom til bevidsthed, da han kom op i den friske luft.

Politiet har meget få detaljer om episoden, men hvis det var gylledampe, der fik manden til at besvime, var det en meget farlig situation. Ifølge dannes der svovlbrinte i stillestående gylle. Svovlbrinte kan være dødelig i selv mindre koncentrationer. Bandekonflikten i Herning/Ikast-området betyder, at publikum kan blive kropsvisiteret på vej ind til musikfestivalen Ikast Musikliv, der løber af stablen fredag og lørdag.

Formanden for Ikast Musikliv, Stephan Olesen, siger til TV MIDTEST, at festivalen altid har haft mulighed for at "klappe" gæsterne ved indgangen - forstået på den måde, at man lige mærker, om de har noget på sig, som de ikke må have med ind på pladsen. - Og efter en dialog med vores frivillige besluttede vi at gøre ekstra opmærksom på muligheden, så folk kan føle sig trygge.

Vi forventer ingen problemer, og jeg tænker heller ikke, at de personer, der er involveret i den aktuelle situation, har lyst til at komme steder, hvor der er så mange mennesker samlet, siger han. Ikast Musikliv har eksisteret i 23 år. I år er der for første gang udsolgt - det vil sige 2500 gæster begge dage





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Trafikuheld Arbeidsulykke Bandekonflikt Musikfestival Arbejdstilsynet

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