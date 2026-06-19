News headlines

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Broerne, der angiveligt er blevet ramt, ligger i områderne Rozdolne og Vladyslavivka. Nyheden kommer i kølvandet på en lang række angreb, hvor den ukrainske hær på det seneste har eskaleret indsatsen rettet mod raffinaderier, depoter, rørledninger og tankbiler langs landkorridoren fra Rusland til Krim.

Det betyder blandt andet, at brændstof er blevet en mangelvare, og folk må holde i lange bilkøer for at få fat i de eftertragtede dråber på Krim. En våbenhvile er på plads mellem Israel og Hizbollah-militsen i Libanon. Det bekræfter den israelske hær. Nyheden kommer, mens mange libanesere i øjeblikket flygter fra den sydlige del af landet efter flere israelske angreb.

Angreb, som Israel udfører, efter at fire israelske soldater i nat blev dræbt. Libanons sundhedsministerium oplyser, at der er 47 dræbte libanesere. Alt i alt skaber de mange forskellige meldinger forvirring blandt libanserne, fortæller DR's reporter i Beirut. Der var droneaktivitet i Danmark sidste år.

Det er konklusionen fra Forsvaret i en rapport, lød det fra forsvarsminister Jeppe Bruus (S) og forsvarschefen, Michael Hyldgaard. De to ville dog ikke sige noget om, hvor de droner kom fra. Og så blev der også sat spørgsmålstegn ved beviserne i rapporten. En 31-årig dansk statsborger, der gennem en årrække har boet i Dubai og i USA, idømmes fire års fængsel for hvidvask af cirka 165 millioner kroner.

Manden tilstod og blev dømt af Retten i Herning. Han er blandt andet blevet dømt for at have ejet flere danske selskaber, som har fungeret som såkaldte fakturafabrikker, hvor andre firmaer har kunnet købe en falsk faktura. En 21-årig ukrainsk mand og en 27-årig rumænsk mand er i London blevet idømt henholdsvis syv og tre års fængsel for tre brandangreb med forbindelse til premierminister Keir Starmer. Det skriver det britiske public service-medie BBC.

I maj blev først en bil, som Starmer tidligere har ejet, antændt. Derefter blev der tændt ild ved hoveddøren til en bolig Starmer boede i 1990, og dagen efter blev der tændt ild ved en ejendom, Starmer ejer i det nordlige London. Den ukrainske mand var blevet rekrutteret til opgaven af en anonym konto på beskedstjenesten Telegram. Den rumænske mand hjalp ham





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