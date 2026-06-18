News headlines

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Af sikkerhedsmæssige årsager er alle flyvninger til og fra Moskvas større lufthavne blevet indstillet efter angrebet. Zelenskyj skriver ifølge Reuters på Telegram, at det er et retfærdigt svar på russiske angreb mod vores byer og lokalsamfund og et vigtigt resultat af vores soldaters arbejde mod faciliteter, der understøtter den russiske krigsmaskine.

Han tilføjer, at ukrainske styrker også har ramt mål i Ruslands Rostov-region og i besatte områder i Ukraine. Ifølge Moskvas borgmester har Rusland afværget 180 droner, der havde kurs mod Moskva. Ifølge det russiske forsvarsministerium har Rusland skudt i alt 555 ukrainske droner ned, skriver Reuters. Elon Musk og SpaceX har brugt et svimlende beløb på at opkøbe AI-virksomheden Cursor, men ekspert tvivler på, at det alene vil bringe Musk forrest i AI-kapløbet.

Et enkelt listeriaudbrud, der kan kobles til spiseklare fiskefrikadeller, sendte sidste år 11 personer på hospitalet, konklusionen i en ny årlig rapport fra Den Centrale Udbrudsgruppe. Sidste år blev der i alt registreret 84 tilfælde af infektion fra listeria, hvilket er en stigning på næsten 38 procent sammenlignet med 2024. Den seneste tid har der på europæisk plan været en stigning i smitte med listeria-bakterien. De præcise årsager er endnu ukendte, lyder det fra Camilla Thougaard Vester.

Et nyt område til august, som har fået navnet 'Hikari', er blevet investeret et trecifret millionbeløb i, og det fylder mere end 2.000 kvadratmeter fordelt på flere forskellige niveauer i det tidligere Asien-område i forlystelseshaven. Området byder på blandt andet japansk arkitektur, streetfood og to helt nye forlystelser. Derudover genåbner rutsjebanen 'Dæmonen', som har gennemgået en renovering og 'store scenografiske ændringer'. Moskvas borgmester fortalte tidligere på morgenen, at der var blevet skudt 180 ukrainske droner med kurs mod hovedstaden ned.

Fugleinfluenza har taget livet af flere tusind sydlige søelefant-unger på en afsides ø i Antarktis. Forskere har undersøgt bestanden med hjælp fra droner og besøg på øen og på baggrund af data fra oktober sidste år til januar i år estimeret, at omtrent 13.000 unger ud af en gruppe på 17.000 er døde af fugleinfluenza-undertypen H5N1. Mærsk-aktien faldt, da der meldinger om en mulig åbning af Hormuzstrædet forleden.

For det lukkede stræde har været med til at øje indtjeningen hos rederiet. Vært på podcasten 'Sorte tal' Ulrik Rosenkvist og økonomikorrespondent Casper Schrøder forklarer her, hvordan at verdensfred og Mærsk-aktien hænger sammen





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