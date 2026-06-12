News headlines

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I marts og april var der sammenlagt 8,3 millioner turistovernatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og i feriehuse i Danmark. Det svarer til en stigning på to procent sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år.

Hotelerne så en stigning på 160.000 overnatninger, mens fremgangen for feriecentrene lød på 90.000 overnatninger. En række usædvanlige beløb er den seneste måned løbet ind på kontoen hos Mødrehjælpen. Normalt donerer danskerne 200 eller 300 kroner ad gangen til organisationen, der hjælper udsatte gravide og børnefamilier, men pludselig er der især blevet sendt donationer på 2500 kroner. Og det er der ifølge Mødrehjælpens direktør, Ninna Thomsen, en oplagt forklaring på: Gavmilde danskere, der har fået en fødevarecheck.

Julie Ahrenkiel, der er studerende, er en af dem, der har doneret sin fødevarecheck på 2500 kroner til Mødrehjælpen. Tre mænd blev torsdag aften anholdt, fordi politiet mistænker, at de havde stjålet skrot fra en genbrugsplads. Omkring klokken 22.30 torsdag aften kørte en rød kassevogn ind på genbrugspladsen på Mørupvej i Herning, og det fik en borger til at slå alarm. Tre anholdte er to 19-årige mænd og en 59-årig mand, alle tre er fra Rumænien.

De er lige nu i politiets varetægt, mens en jurist fredag morgen skal tage stilling til, om mændene skal fremstilles i grundlovsforhør. Din baggrund, karriere og dine meritter er ikke vigtige for Thy-virksomheden Elsk. Det eneste vigtige er, at du har den rette personlighed og indstilling.

"Din indstilling og person vægter højere end dine karakterer. (... ) Er du ikke (den bedste, red. ) endnu, men i stedet den helt rigtige person?

Så skal vi nok i fællesskab få gjort dig til den dygtigste.

" - Vi har nogle gange oplevet, at folk ikke tror på, de er dygtige nok, fordi der står, at man skulle kunne det og det og have så og så meget erfaring. Det kan sætte nogle begrænsninger, og vi vil hellere søge lidt bredere, så vi kan fokusere på personligheden frem for kompetencer, siger Lars Riis, der er administrerende direktør hos Elsk.

Temperaturen kommer op på mellem 13 og 15 grader, og der bliver svag til jævn vind, der tiltager til let til frisk, og ved Vestkysten vil der være stedvis hård vind. I aften klarer det op med lidt sol, men der vil fortsat være byger, som fortsætter i nat med vekslende skydække. Det viser en rundspørge, TV MIDTVEST har lavet.for det midt- og vestjyske fortæller om regn eller byger, alt imens temperaturen begrænser sig til mellem 13 og 15 grader.

Vinden bliver først svag til jævn fra syd, men den drejer til sydvest og vest, tiltager og bliver let til frisk - ved kysterne op til hård vind. Det skal være ulovligt for taxachauffører at have samleje med kunder under turen. Opråbet kommer, efter at Zetland har beskrevet, hvordan to kvinder har fundet ud af, at deres chauffører har haft samleje med dem, mens de har været fulde og haft blackout.

Det er i dag ikke ulovligt for en taxachauffør at have sex med kunder, og flere selskaber mener derfor, at forslaget kan skabe "klarere rammer" for chaufførerne. John Lennon fra The Beatles besøgte Thy i vinteren 1969 til 1970 sammen med sin kone Yoko Ono. For Hans Rudolf Christensen, der ejede den lokale musikforretning i Thisted, kastede det en signeret plade af sig.

Efter Hans Rudolf Christensen gik bort, blev pladen sat på auktion, og mandag blev den solgt til 29.000 kroner. Vurderingen lød på 20.000 kroner. To molerklinter i henholdsvis Morsø og Skive Kommune er kommet et stort skridt tættere på at blive optaget på listen over verdensarv hos UNESCO.

Knudeklint på Fur og Hanklit på Mors er sammen nået frem til "finalen" i kampen om en plads på verdensarvskortet, udtaler Torben Gregersen, formand for styregruppen bag UNESCO-ansøgningen og vicekommunaldirektør i Morsø Kommune





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