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Landets haveejere har buksbomhalvmøllerne fået en hård kamp at vinde, og rådgiverne anbefaler at erstatte de syge buksbom med andre planter. Protesterne har spredt sig på tværs af Storbritannien efter en mands død i Belfast, og opmærksomheden er rettet mod den britiske udlændinge politik.

Det seneste tal på 350.000 immigranter fra ikke-EU-lande i sidste kvartal af 2025 ligger dog stadig højere end da Storbritannien var medlem af EU. I maj 2024 blev en person anholdt i en operation for at have hvidvasket over en milliard kroner. SF's rådmand på Frederiksberg kritiserer partiets formand for at have ansat en personlig rådgiver, der blev smidt ud af SF i 2020. Dronning Margrethe deltager torsdag formiddag i uddelingen af Prins Henrik Prisen.

Stine Jensen, der har en otte måneder gammel datter på Instagram, modtager mange negative kommentarer. Yolett Cervantes Cuahquehua, der er dygtig med en fodbold, har vundet den mexicanske præsidents plads ved åbningskampen i aften. Tange Sø har skabt splid mellem naturforkæmpere og lokale. Naturminister Christian Rabjerg Madsen svarer på, hvornår søens fremtid er på plads i 'Go' morgen Danmark'.

Iran har været et stort samtaleemne op til VM, og FIFA's præsident er glad for Irans deltagelse. Michael Kristiansen fra Tirsdagsanalysen forudser et kæmpe slagsmål i Folketinget. Nu kan 2.000 danskere komme på et nyt kursus 'Klar til førstehjælp ved større hændelser'. Billetterne til VM bliver kritiseret for at være alt for dyre. Spillerne på kvindelandsholdet giver gas efter storsejren på 4-1 over Serbien





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Buksbom Immigration Protests Sports Whitewashing

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DR's Kilder: Russia Could Target Danish Infrastructure in a War in the Baltic RegionHighly placed Nordic intelligence sources and top officials in the Danish Defense and NATO have expressed concerns about the potential involvement of Denmark in a conflict between Russia and Europe. They believe that the Baltic region, particularly the countries around the Baltic Sea, could be the initial target for Russian aggression. The sources also mention that Russia has a history of conducting offensive wars and that they are likely to be the ones initiating the attack to prevent escalation in their own territory. The potential targets for Russia include the Danish infrastructure, which could be at risk of missile or drone attacks. The Danish military is preparing for the possibility of such attacks and has been conducting exercises and gathering intelligence to ensure readiness.

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