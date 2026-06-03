News headlines

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Limfjorden er udfordret, og det gælder særligt Thisted Bredning , hvor fisk, bunddyr og klart vand er erstattet af perioder med algeopblomstring og iltsvind. Nu kommer Kystvandrådet med de første kortlægninger og bud på løsninger til, hvordan vi kan få livet tilbage i fjordene.

Dårlige tænder har præget Yvonne Lillegaard gennem hele hendes liv. Men nu får et nyt regeringsudspil hende til at juble. Den ekskluderede Danmarksdemokrat i Thisted Byråd, Lars Westergaard, er nu blevet en del af Venstres byrådsgruppe. Ifølge en optælling, TV MIDTVEST har lavet, er der historisk få fra landsdelen på ministerholdet.

Hendes Majestæt Dronning Mary deltager nemlig ved åbningceremonien, når der igen afholdes Danmarks lykkeligste sæsonfinale. Det oplyser Lykkeliga selv. Mary er formand for Mary Fonden, der tilbage i Januar besluttede sig for at donere hele 300.000 kroner til Lykkeliga. Donationen skal især ifølge fonden bidrage til, at Lykkeliga i endnu højere grad bliver etableret i udlandet, så endnu flere børn med funktionsnedsættelser uden for Danmarks grænser kan blive en del af et trygt, sjovt og mangfoldigt håndboldfællesskab.

Det er kritisabelt, at et søskendepar er trængt ind på privat grund og redet på heste. Håndboldklubben Melsungen står i en situation, hvor det vil give mening at tabe, når de torsdag aften møder Füchse Berlin i Bundesligaen. Arbejdet kommer til at foregå fra klokken 6 og klokken 18, og der vil derfor periodevist være spærret for trafik på strækningen. Man vil i stedet kunne køre ad Torstedvej





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Limfjorden Thisted Bredning Kystvandrådet Regeringsudspil Venstre Mary Fonden Füchse Berlin Torstedvej

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