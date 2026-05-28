News headlines

A collection of news articles in Danish, covering various topics such as environmental issues, criminal cases, Danish-German cooperation, and international relations.

Danmarksdemokrat kalder det den sværeste beslutning i sit liv – nu er der flere solceller og vindmøller på vej i ThyDet sker, fordi Temu ikke i tilstrækkelig grad risikovurderer produkter, der sælges på online-platformen, lyder det fra EU-Kommissionen.

Det er afgørende, at EU i kommende lovgivning får lukket de huller, der stadig findes, siger vicedirektør i Dansk Erhverv Henrik Hyltoft. I sidste ende kan den manglende håndhævelse af regler koste danske virksomheder livet og dermed danske arbejdspladser, siger branchedirektør i Dansk Industri Jacob Kjeldsen. Der var ikke tale om et forsøg på at dræbe, da der en formiddag i juli 2024 blev affyret flere skud mod en 25-årig mand på Vejrupsgade i Kolding.

Landsretten dømmer de to tiltalte - en tilrejsende svensker og en herboende dansker - for grov vold og for at besidde en pistol i det offentlige. Danskeren, 29-årige Martin Schou Kristensen, straffes af landsretten med fængsel i syv år. Byrettens resultat var seks år. Samtidig er svenskeren, der på gerningstidspunktet var 17 år, idømt seks år, hvilket er en skærpelse på et halvt år.

Danske Bank nedlægger 262 stillinger, heraf 199 i Danmark. De resterende er fordelt på Sverige, Finland, Norge, Litauen, Polen og Storbritannien. Tilpasningerne er drevet af 'et højere forandringstempo og ændrede kompetencebehov i banken', udtaler Karsten Breum, der er HR-direktør i Danske Bank. Danske læger og sygeplejersker skal i fremtiden i højere grad arbejde i Grønland for at hjælpe på de grønlandske hospitaler.

Ifølge en helt ny aftale mellem Danske Regioner og Det Grønlandske Sundhedsvæsen skal en stafetordning sørge for en mere stabil bemanding inden for især akutområdet, fødsler og psykiatri. Meningen er, at læger og andet sundhedspersonale fra sygehusafdelinger i Danmark frivilligt og på skift skal dække fuldtidsstillinger. Lønnen bliver efter grønlandske overenskomster, som typisk er lavere end i Danmark, men aftalen betyder, at danske personale får et såkaldt 'stafettillæg'.

En række studerende fra et universitet i Tyskland og Danmark er med til at sætte seismo-metre op. De havde håbet, at det var sket før jordskælvet i sidste uge. Israels FN-ambassadør, Danny Danon, er blevet spurgt om Israels placering på FN's sorte liste over lande, der begår seksuel vold i konfliktzoner. Danon kalder det en 'politisk beslutning' og skriver, at Israel nu står på listen sammen med 'verdens mest brutale terrororganisationer – Hamas og ISIS'.

I august kom Hamas for første gang på listen, og samtidig advarede FN's generalsekretær, António Guterres, Israel om, at landet kunne blive optaget på listen, hvis det ikke iværksætter en række tiltag. Det skriver det israelske medie Her. Ukraine har tilsluttet sig en aftale om lånet, som skal gå til den fortsatte krigsindsats mod Rusland og til at holde det ukrainske samfund kørende.

Den 23. april vedtog EU-landene lånet efter et længere politisk slagsmål med Ungarns tidligere premierminister Viktor Orbán, der blokerede for lånet. Den 23. april vedtog EU-landene lånet efter et længere politisk slagsmål med Ungarns tidligere premierminister Viktor Orbán, der blokerede for lånet. Den 23. april vedtog EU-landene lånet efter et længere politisk slagsmål med Ungarns tidligere premierminister Viktor Orbán, der blokerede for lånet





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Danish Democracy Temu EU-Commission Greenland Hospital Danish Bank Israel-Hamas Conflict Ukraine-Russia Conflict Seismo-Meters Lender Agreement Jordskælv In Germany

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump's Stock Transactions Raise QuestionsA new report reveals that the US president, Donald Trump, has made thousands of stock transactions in the past three months. Trump's company has conducted over 3,600 stock transactions in the past three months, which is equivalent to more than 40 transactions per day. The president has publicly praised companies he has invested in before it became public knowledge that he had shares in them. In March, Trump invested at least seven times in the software company Palantir for a total of $530,000, which is equivalent to 3.4 million Danish kroner. He then praised the company in a post on his social media platform Truth Social. Palantir Technologies (PLTR) is said to have developed various tools used to identify targets in Iran, according to CNBC. However, Trump has not only invested in Palantir. He has also bought shares in companies such as NVIDIA, Microsoft, Amazon, Oracle, and Apple. The Trump family argues that the criticism of the president is unfounded. They claim that he does not have control over the transactions, which are handled through an external brokerage firm. The Trump Organization states that neither the president, his family, nor the Trump Organization have anything to say about selecting, controlling, approving, influencing, or achieving specific investments.

Read more »

12 års fængsel og udvisning for drab på slagterkollega i HolstedDen gamle Vestre Landsret stadfæster den afgørende dom i sag om drabet Vestre Landsret stadfæster den afgørende dom i sag om drabet af en kollega på Danish Crowns slagteri i Holsted. Den 44-årige arabiske immigrant misstes for at have udøvet vold og forårsaget dødsfald, skal nu benytte sig af trusselsbaserede straffe - det er - 12-årig fængsel og udvisning.

Read more »

News on Disclosure of Researchers' Industry TiesThe news discusses the issue of not disclosing researchers' ties to industries when they provide positive assessments of new medicines, such as those used to treat dementia. The article highlights the importance of transparency and the potential impact of interest conflicts on the credibility of the researchers' opinions.

Read more »