News headlines

FBI er på stedet og støtter Secret Service i at reagere på skud affyret nær Det Hvide Hus ' område - vi vil opdatere offentligheden, når vi kan, lyder det i opslaget.

En rammeaftale om fred mellem USA og Iran er stort set forhandlet på plads og mangler kun de sidste detaljer. Det skriver USA's præsident, Donald Trump, på sit eget sociale medie - En aftale er i vid udstrækning blevet forhandlet på plads, med forbehold for den endelige færdiggørelse mellem USA, Iran og flere andre lande, skriver Trump. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe.

Præsidenten skriver videre, at han netop har haft 'rigtig gode opkald' med ledere fra en række lande i Mellemøsten, heriblandt Saudi-Arabien og Qatar, og at aftalen blandt andet indeholder, at Hormuzstrædet genåbner. Derudover har Trump også haft en telefonsamtale med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, som ifølge Trump også er gået godt, lyder det.beskrev talsmanden for det iranske udenrigsministerium lørdag til iransk stats-tv også et 'aftalememorandum' og oplyste, at Irans intention er at nå til enighed 'i form af en rammeaftale bestående af 14 punkter'.

Her modtager Cristian Mungiu Guldpalmen. Han står mellem Renate Reinsve og Sebastian Stan. Tilda Swinton overrakte prisen. (Foto: © Teresa Suarez, EPA/Ritzau Scanpix)Den norsk-rumænske film 'Fjord' har vundet Guldpalmen, som er hovedprisen ved filmfestivalen i Cannes.

Det skriver det norske public service-medie NRK.

'Fjord', som havde premiere under filmfestivalen, fik 10 minutters stående bifald ved første visning. Den handler om en norsk-rumænsk familie, der flytter fra Rumænien til Norge. Den er instrueret af Cristian Mungiu og har den norske skuespiller Renate Reinsve i den ene hovedrolle og den rumænskfødte Sebastian Stan i den anden.

I 2026 har Prag ikke just været stedet at drage til som dansk sportsudøver, hvis man vil have succes med hjem.37-årige Leon Madsen vandt det tjekkiske grandprix og sørgede dermed for den første danske grandprix-sejr i to år. Jepsen Jensen sluttede dog på en fjerdeplads i finaleheatet, hvor australske Brady Kurtz blev nummer to, mens polske Bartosz Zmarzlik på sidste omgang tog tredjepladsen fra Jepsen Jensen.

Allerede tidligt i Prag stod det klart, at en stor dansk aften var undervejs. 5 af de første 12 heat blev vundet af danske kørere. Leon Madsen og Michael Jepsen Jensen vandt hver to heat, mens Anders Thomsen, der som førstereserve i VM-sejren havde fået chancen efter et afbud fra svenske Fredrik Lindgren, også vandt et heat. Elon Musks rumfartsvirksomhed, SpaceX, har sendt den nyeste Starship-raket på en ubemandet testflyvning fra den amerikanske delstat Texas.

Raketten eksploderede ved landingen i Det Indiske Ocean, men det var ikke uventet, oplyser SpaceX. Raketten, som er en af de største og mest kraftfulde hos rumfartvirksomheden, er testet flere gange og tidligere eksploderet i luften. Starship-raketten er en version, som Nasa venter at kunne bruge til en bemandet månelanding, skriver AP. Odense Letbane kører ikke længere forbi det nye Odense Universitetshospital, fordi letbanens tilladelse til at passere under gangbroerne ved byggeriet af Nyt OUH er suspenderet.

Derfor må odenseanerne i dag og formentlig også de næste dage væbne sig med tålmodighed – og flere af dem, DR møder i den fynske hovedstad, er da også tilgivende. Der er indsat erstatningsbusser mellem Rosengårdcentret og Hjallese St., som kører cirka hvert 20. minut





