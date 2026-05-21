News headlines

Klokken 11 i dag fremstilles tre mænd på henholdsvis 17, 19 og 20 år ved Retten i Århus. De tre mænd blev anholdt af Midt- og Vestjyllands Politi i Høgild onsdag aften.

De er sigtet for forsøg på manddrab i forbindelse med et knivstikkeri i Bispehaven i Aarhus netten til lørdag, oplyser Anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Betalingsvirksomheden Nets oplever torsdag formiddag en driftsforstyrrelse, som påvirker behandlingen af kortbetalinger. Driftsforstyrrelsen betyder, at størstedelen af kortbetalinger afvises, skriver Nets i en pressemeddelelse. - Hændelsen er opstået omkring klokken 09.00, og siden har Nets' transaktioner ikke gået igennem på normal vis.

Vi vurderer lige nu, at størsteparten af betalingerne bliver afvist, lyder det i meddelelsen. Det fremgår ikke, hvad der er årsag til forstyrrelsen, eller hvornår driften forventes at være normal igen. Men Nets har etableret en arbejdsgruppe, som arbejder på at identificere problemet og normalisere driften. En person fremstilles torsdag klokken 12 i et grundlovsforhør i Herning, omhandlende brandstiftelse i Ikast.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Der er tale om en formodet medgerningsmand til brandstiftelse på to adresser i Ikast natten til mandag, oplyser politiet, som også oplyser, at manden meldte sig selv onsdag aften. Silkeborg IF vinker farvel til Jeppe Andersen, der nåede at spille 56 kampe for klubben. Den 33-årige midtbanespiller har kontraktudløb, og aftalen bliver ikke forlænget.

Det oplyser Silkeborg i et opslag på Facebook. Jeppe Andersen blev hentet til Silkeborg fra norske Sarpsborg i sommeren 2024. Tidligere har han spillet for svenske Hammarby og Esbjerg. En hjort løber torsdag morgen rundt i siderabatten ved motorvejen mellem Silkeborg og Herning, oplyser Vejdirektoratet.

Selvom Mors-Thy Håndbold tabte stort i den første semifinale om det danske mesterskab mod Aalborg Håndbold, så kan Henrik Toft Hansen se tilbage på noget positivt fra aftenen. Inden startfløjtet blev han nemlig hyldet af den fyldte Sparekassen Danmark Arena, da han til sommer stopper sin aktive spillerkarriere. Og selvom det ikke er i Aalborg, at han spiller i øjeblikket, eller er her, han indstiller karrieren, så var det altså alligevel den aalborgensiske håndboldklub, der stod bag hyldesten.

Kød er tilsyneladende en gennemgående faktor på danskernes tallerken. Fødevarestyrelsens officielle kostråd anbefaler at spise maksimalt 350 gram kød om ugen. Men i gennemsnit spiser danskerne 805 gram kød om ugen. Det viser en undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet.

Grisekød er den mest spiste kødtype og udgør 44 procent af det samlede kødindtag, når både fersk kød, forarbejdet kød og pålæg medregnes. To ud af tre har en kost, hvor fedtholdigt kød udgør mindst 60 procent af kødindtaget. Den sidste tredjedel spiser primært magert kød, hvilket er kød med mindre end ti procent fedt. Kødindtaget blandt dem, der overvejende spiser magert kød, ligger på 840 gram om ugen. De, der overvejende spiser fedtholdigt kød, indtager 990 gram kød ugentligt





