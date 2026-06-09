New research reveals cultural bias in IQ tests used to remove Greenlandic children

A new study has found that the IQ tests used to remove Greenlandic children from their families are culturally biased, leading to inaccurate results. The tests do not account for cultural differences, which can result in significant underestimation of intelligence.

I årevis har danske kommuner tvangsfjernet grønlandske børn ved hjælp af psykologiske tests, som man ikke kan bruge på grønlændere. Danmark blev kritiseret af FN for de fejlbehæftede tvangsfjernelser af grønlandske børn, og en særlig enhed blev nedsat for at granske de gamle sager og assistere kommunerne i nye sager.

Forskerne har undersøgt den test, der hedder Wais-IV, som måler testpersonens intelligens, også kendt som IQ. Testen er en af de mest brugte standardiserede tests og er "oversat" til dansk sprog og kultur, så de svar man giver i testen bliver målt op ad hvad en typisk dansker ville svare. Det er her det bliver problematisk, for testene tager ikke højde for andre kulturer, viser den nye forskning, som afslører, at testen kan måle meget forkert.

Forskerne har set på en gruppe mennesker, der er født i Danmark, som har fået topkarakterer i folkeskolen, som er uddannet som læger, psykologer eller jurister. Alt tilsiger at denne gruppe ville få målt en ret høj intelligenskvotient, men de lå alle sammen påfaldende lavt i forhold til, hvad forskerne havde forventet. Det overraskede forskerne, hvor meget den kulturelle baggrund betyder, selv når vi taler om tosprogede, der er født og opvokset i Danmark.

Forsøgspersonerne scorede 10 point lavere, end forskerne havde forventet af denne gruppe. Det store spænd er overraskende. Hvis du ligger nede i området, hvor din IQ er omkring 70, og du så lige pludselig testes 10 point lavere, så bliver du altså kategoriseret som retarderet. Det kan have virkelig store konsekvenser for de mennesker, man tester på.

Den nye forskning bør få konsekvenser for den måde, vi behandler andre etniciteter i for eksempel anbringelsessager. Det mener advokat Jeanette Gjørret fra Stage Advokatfirma, som har mange anbringelsessager med udenlandske forældre. Både grønlandske og mange andre nationaliteter. Det har virkelig undret mig, at når vi går ind og lovgiver om, at vi skal beskytte grønlændere mod de her psykologtest, så gælder den beskyttelse ikke andre etniciteter også.

De udenlandske forældre, jeg repræsenterer, scorer alle sammen overraskende lavt i de her sager





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