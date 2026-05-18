New news in Danish

The news text is about the new test for sexually transmitted diseases and the arrival of six Asian black bears in Denmark.

Unge kan nu bestille klamydiatest direkte til døren i Region Sjælland I stedet for at tage til lægen kan unge i region nu bestille en gratis hjemmetest og nøjes med at skulle tage ned i pakkeshoppen.

Ifølge regionen er hjemmetesten af samme type, som hos lægen, og den bliver også laboratorieanalyseret. Resultatet får man digitalt i enten e-Boks eller på sundhed.dk. Men tester man positiv, bliver man også kontaktet på telefonen af sundhedsfagligt personale med henblik på smitteopsporing og behandling. Hjemmetesten er udviklet på vegne af alle landets fem regioner, men det er op til den enkelte region at få indført tilbuddet til de unge.

Ifølge Statens Serum Institut var der på landsplan i 2024 knap 30.000 påviste tilfælde af klamydia, og netop de 15-29-årige stod for 82 procent af alle tilfælde. Selvom det er det laveste antal smittede de seneste ti år, så er det kun 14,4 procent af de unge, som har ladet sig teste. Selv hvis du ikke oplever symptomer på smitte, kan det være en god idé alligevel at være opmærksom.

For det er slet ikke alle, som oplever symptomer på klamydia. Kun hver fjerde smittede kvinde og hver anden mand oplever symptomer. En ubehandlet infektion kan få alvorlige konsekvenser, og jeg håber, at den nye hjemmetestløsning kan få flere smittede til at komme i behandling, fortæller Trine Birk Andersen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Det sker, når Knuthenborg Safaripark i juni tager imod seks asiatiske sortbjørne, som har tilbragt hele deres liv i sydkoreanske bjørnefarme uden mulighed for at leve et naturligt liv. Flytningen sker som led i en international redningsindsats, der kommer, fordi et forbud mod galdebjørnefarme netop er trådt i kraft i Sydkorea. Nu skal skibet så desinficeres, ligesom dets besætning skal i karantæne, efter de er gået i land.

PP er gået fra 58 til 53 pladser i parlamentet, mens Vox er gået frem fra 14 til 15 mandater. Det socialistiske PSOE har mistet to pladser og ender på 28. Regionalvalget i Andalusien bliver set som en styrkeprøve, inden hele Spanien næste år ventes at skulle til parlamentsvalg. Som en af få ikkeerklærede AGF-fans på gaden i Aarhus, er det alligevel Jesper Khouris opgave at rydde op efter den seneste uges festligheder.

Men det gør ikke noget, for de folk, han møder, er i godt humør, fortæller han. Årsagen til forsinkelsen er den manglende fremdrift i arbejdet fra leverandøren, der laver det. Hvornår ruten så bliver klar, vides ikke endnu. Banedanmark forventer heller ikke, at Holbæk-Kalundborg, Dronning Margrethe ll's Bro, Nykøbing Falster Station og ned til den nye Rødby Station vil være elektrificeret til de planlagte tidspunkter.

Den jyske forsinkelse smitter nemlig af på de andre strækninger, lyder det





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Test Sexually Transmitted Diseases Home Test Asian Black Bears Redding Transport Quarantine Electricity Transportation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Danish Footballer Anton Søjberg Experiences Life in Indian LeagueAnton Søjberg, a Danish professional footballer, has been making headlines in Kolkata, India, after securing a point for his club East Bengal FC with a late equalizer against Bengaluru FC. He shares his experiences of playing in the Indian league and the unique challenges he faces.

Read more »

Qatar's Influence Uknown on Georgetown University Research Program Blamed by Congress: Danish Journalist's Views on Dictatorship, Moneyed Exposures, and Cultural BoycottsA new document reveals Qatar's unprecedented power over a research program at Georgetown University, which accused a Danish researcher of Islamophobia. The document also details Qatar's involvement in the program and its impact on the university, according to Danish journalist experiences of the Qatari regime and its political influence.

Read more »

Geopolitical Uncertainty Drives Danish Companies Out of Middle EastThe escalating conflict between the United States, Israel, and Iran has led to a surge in Danish companies leaving the Middle East, citing geopolitical uncertainty as the primary barrier. The Danish Industry Association reports that geopolitical uncertainty is one of the biggest challenges for businesses in the region.

Read more »

Danish Ice Hockey Team Loses Against Sweden in Penalty ShootoutThe Danish ice hockey team experienced a setback in their efforts to qualify for the semi-finals, losing 6-2 to Sweden in a close game, despite their uphill battle throughout the tie.

Read more »