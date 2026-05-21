Therese Wellington Kofoed, who mostly buys drinks in German stores targeting the German market, worries about the new law that introduces patting on drinks in cross-border trade. She fears that it might affect sales and make it less convenient for customers to cross the border with their pant.

En ny lov siger, at der skal pant på dåser og flasker i grænsehandlen. Therese Wellington Kofoed køber mange drikkevarer syd for grænsen og spår problemer.

Hun handler mest i tyske butikker, der retter sig mod det tyske publikum, og der er der pant på flaskerne allerede, siger hun. Hun mener, at en tysk dom om, at grænsehandlens dåser og flasker skal have pant på, kan have stor betydning. Hvis de ikke finder en løsning, hvor danskerne nemt kan komme af med deres pant, så tror hun, det kommer til at påvirke salget meget.

I modsætning til mange andre kunder, køber hun dog i tyske butikker, hvor der er pant på dåser og flasker. Hun er nede over grænsen en gang om ugen, og der tager pensionisten, som bor i den sønderjyske by Bylderup Bov, bare sin panttaske med tilbage ned over grænsen, fortæller hun. I øjeblikket køber og hjemtager danskerne omkring 500 millioner dåser fra Tyskland til Danmark hvert år, anslår De Samvirkende Købmænd.

Og Therese Wellington Kofoed forstår godt, hvis aarhusianere eller aalborgensere ikke orker at køre til grænsen med panten. Hun peger også på, at sodavand i perioder i Danmark er rigtig billig. Så her vil en tur til Tyskland i langt mindre grad være et regnestykke, der går op. Therese Wellington Kofoed køber ellers månedligt omkring 11 rammer danskvand og så en enkelt ramme sodvand.

Så får hun sig en enkelt sodvand til den daglige fornøjelse. Nu afventer hun, hvad der sker i forhold til den tyske dom, for som hun siger, så er pant på tyske flasker noget, man har talt om i 20 til 30 år. Efter vores oplysninger vil dommen blive anket med opsættende virkning, og vi afventer sagens videre forløb, som i det tyske retssystem kan tage år.

Det her er et vigtigt signal om, at reglerne skal gælde ens for alle. I mange år har danske butikker og producenter været underlagt pantregler, mens store mængder dåser er blevet solgt uden pant lige syd for grænsen. Det er hverken rimeligt for konkurrencen eller miljøet





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cross-Border Trade Patting On Drinks German Stores German Market Sales Convenience Pant

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump og Ursula von der Leyen giver hånd i Turnberry (27. juli 2019), Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union indleder implementation af handelsrammeaftale med USAThe European Parliament and the Council of the European Union have reached a provisional agreement on the implementation of parts of the trade agreement concluded with the United States in August 2019, an important step towards fulfilling the commitments made. The agreement will serve as a platform to continue dialogue with the United States on reducing tariffs and joint cooperation on common challenges, as the United States imposes a 15% tariff on most European products, while the EU removes or reduces duties in the other direction. The European trade minister Cyper Damianos emphasizes the strong protective mechanisms in the agreement, which will allow the protection of European interests, companies and workers.

Read more »

Colossal distance: New images of Artemis II-astronauts closer to the Moon than any beforeAntarctic astronomers with the Green Bank Telescope in West Virginia captured stunning images of the Artemis II astronauts surprisingly far away from Earth.

Read more »

Gammel voldssag mellem to deltagere i DM-debat får den ene til at trække sig - og komme med bredside til arrangørerA former member of the Danish Parliament, Jakob Ellemann-Jensen, has written a book titled 'Udvalgte kolbøtter' that has received mixed reviews. The book provides insights into his time as the leader of the Venstre party from 2019 to 2023. Meanwhile, biologist Anders Kofoed has written a new book, 'Den sidste dråbe', which focuses on the preservation of marine life and the unique ecosystems found in Danish waters.

Read more »

German Court Rules Against Selling Unpanted Drinks at BorderA German court has ruled against selling unpanted drinks at the border, stating that it is illegal. The ruling affects both the customers and the environment, as it encourages more people to bring their drinks back to the right system and protects the environment from damage.

Read more »