Neuroteknologi og tankelæsning: Fremtidens udfordringer og muligheder

Forskning inden for neuroteknologi stormer fremad, med store investeringer og banebrydende resultater inden for 'mind captioning'. Men udviklingen rejser også etiske spørgsmål om anvendelse af teknologien.

Det Elon Musk -ejede selskab Neuralink er en af de virksomheder, der arbejder inden for neuroteknologi, med fokus på at hjælpe mennesker med udfordringer som sprogvanskeligheder. Branchen som helhed har oplevet en markant vækst, hvor investeringerne steg med imponerende 700% mellem 2014 og 2021, ifølge UNESCO-data. Dette vidner om et stigende fokus og interesse for området, hvor forskere og virksomheder konstant søger nye måder at udnytte hjernens potentiale.

Illustration: Dado Ruvic/Reuters/Ritzau Scanpix. Samtidig er japanske forskere nået langt i deres bestræbelser på at oversætte hjernens komplekse, abstrakte tanker til meningsfulde sætninger. Denne banebrydende forskning åbner op for helt nye muligheder inden for kommunikation og forståelse af den menneskelige hjerne. Forskere har i årevis været i stand til at udlede kvalificeret information om de ord, som mennesker tænker, men den nye 'mind captioning' teknologi adskiller sig ved at kunne skabe mening direkte fra hjernens billeder. Denne evne til at tolke og formidle billeder skabt af hjernen er en afgørende forskel, der vækker stor begejstring hos læger og hjerneforskere. Det er et kvantespring i forhold til tidligere metoder, som potentielt kan revolutionere måden, vi forstår og interagerer med hjernen på. Teknologien giver et glimt af fremtiden, hvor hjernens aktivitet kan oversættes til sprog eller visuelle repræsentationer, hvilket kan være afgørende for mennesker med kommunikationshandicap eller andre neurologiske udfordringer. Denne udvikling understreger vigtigheden af kontinuerlig forskning og innovation inden for neuroteknologi. \En kommentar fra en bruger, Kjeld Flarup Christensen, peger på, at man allerede nu, efter intens maskintræning, kan aflæse billeder fra et menneskes hjerne, specifikt fra synsområdet bag i hjernen. Aflæsningerne er ikke perfekte, men heller ikke helt ved siden af. Dette fører til bekymringer, selvom brugeren ikke troede, det ville være muligt. Der har også været forsøg på at afgøre, om en person genkender et vist billede. Der udtrykkes en frygt for, at man i fremtiden kan bruge denne teknologi til at afhøre mistænkte. En mulig anvendelse kunne være at knytte en persons reaktion på et foto af et gerningssted til en tilknytning til gerningsstedet. Der udtrykkes en bekymring over, at teknologien potentielt kan misbruges og kun bør bruges mod 'alvorligt kriminelle'. Brugeren antyder, at hvis teknologien kun kan scanne aktivitet i hjernen, vil det aldrig føre til reel tankelæsning. Der henvises til udfordringer med at beregne entropien, der kan hentes ud ved scanningerne, sammenlignet med mængden af information i vores tanker





AI skulle lette arbejdet – men forskning peger på mere arbejde og udviskning af grænserNy forskning viser, at AI-værktøjer som ChatGPT kan føre til flere arbejdsopgaver og et mere intenst arbejdsliv, snarere end den forventede tidsbesparelse. Studier i Danmark og USA peger på en tendens, hvor medarbejdere bruger den sparede tid på at løse flere opgaver, hvilket udvisker grænserne mellem arbejde og fritid. Forskere advarer om behovet for en mere nuanceret tilgang til AI og en diskussion om, hvordan fordelene ved den øgede effektivitet skal fordeles.

