Neuro Pride i Viborg, militær område i Holstebro, brand i dieselbil og sportnyheder fra Silkeborg IF og CSM Bucuresti

Lørdag blev Viborg fyldt med Neuro Pride, der hyldede neurodivergente. Samtidig blev et militært område afspærret i Holstebro, brandfolk slukkede en dieselbilbrand, og sportsnyhederne rystede Silkeborg IF og CSM Bucuresti. Vejrudsigten lover blandet vejr med kraftig regn senere på ugen.

Lørdag blev Viborg-området fyldt med farver og energi, da den nye begivenhed Neuro Pride løb gennem byen. Arrangementet havde til formål at fejre den store diversitet i menneskers hjerner og sætte fokus på neurodivergente personer, som ofte oplever at være marginaliserede i samfundet.

En af hovedarrangørerne, Kirsten Allan, som selv lever med ADHD, har i flere år arbejdet for at skabe trygge fællesskaber for neurodivergente i Viborg. Hun fortæller, at mange føler sig tvunget til at maskere deres forskelligheder for at passe ind, men at Neuro Pride skal være en platform, hvor man kan afklæde sig fra de sociale masker og vise sig, som man virkelig er.

Med musik, workshops og en uformel stemning håbede arrangørerne på at give deltagerne mulighed for at udtrykke sig frit og styrke deres selvtillid. Samtidig foregik der andre vigtige begivenheder i regionen. I Holstebro blev der fra søndag morgen til mandag middag oprettet et midlertidigt militært område ved byens banegård.

Midt- og Vestjyllands Politi informerede om, at området blev afspærret for at muliggøre flytning af militært materiel, og at både Banegården og dele af Hjalmar Sørensens Vej samt Vendersgade var lukket for offentligheden. Området blev overvåget af forsvaret, og politiet understregede, at de normale borgere allerede før havde begrænset adgang til banen. Den lokale brand- og redningsenhed stod også på frontlinjen, da en brand i en dieselbil opstod lørdag eftermiddag.

Bilen, der var på vej til et bryllup, begyndte at ryge fra motoren, og førerens beslutning om at stoppe i nødsporet førte til en hurtig indgriben fra Brand & Redning Midtvest. Indsatsleder Kristian Rask Hansen beskriver, hvordan branden hurtigt spredte sig til kabinen og græsarealet omkring bilen, men brandmændene lykkedes at slukke ilden uden større skader på omgivelserne. I samme periode blev en eftersøgt person fundet af politiet, som meddeler, at de ikke længere har brug for offentlighedens bistand.

På sportsfronten kom der nyheder fra Silkeborg IF, hvor cheftræner Kent Nielsen ifølge rapporter fra Bold.dk har besluttet at forlade klubben for at blive assistenttræner for landsholdet. Selvom DBU ikke har kommenteret sagen, indikerer en kilde tæt på klubben, at rekrutteringen af en ny assistenttræner er i gang, og at en endelig beslutning forventes inden kort tid.

Den danske håndboldklub CSM Bucuresti, med danske spillere som Trine Østergaard, Emma Friis og Anne Mette Hansen, missede lørdag en plads i Champions League-finalen efter et nederlag til franske Metz i semifinalen i Budapest. Østergaard var dog den mest scorende danske spiller med fire mål, mens Friis bidrog med tre. Vejret i den kommende uge lover blandet baggrund med både sol og kraftig nedbør.

Meteorologerne advarer om, at flere fronter vil passere Danmark, hvilket kan give lokalt op til 60 mm regn på kort tid - næsten svarende til den gennemsnitlige månedlige nedbør i juni. Befolkningen opfordres til at holde sig opdateret på vejrudsigterne, især i områder hvor risikoen for oversvømmelser kan være forhøjet





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