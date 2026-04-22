Netto foretager en stor ændring i deres varepræsentation for at gøre det nemmere for kunderne at identificere kædens egne produkter. Mange mindre mærker vil blive samlet under ét fælles brand, mens populære mærker som Øgo, Hello Sensitive og Næmt fortsætter.

Netto foretager en omfattende ændring i deres varepræsentation, der skal gøre det lettere for kunderne at identificere kædens egne mærker . I øjeblikket kan det være en udfordring for mange at skelne mellem de forskellige varer og deres tilhørsforhold til Netto , da en lang række produkter er spredt ud under forskellige, ofte mindre kendte mærker.

Nu vil Netto samle disse varer under ét fælles brand, hvilket betyder en reduktion i antallet af individuelle mærker på hylderne og en mere strømlinet visuel profil. Denne beslutning er ikke primært motiveret af et ønske om at øge salget af egne varer, men snarere af et ønske om at skabe klarhed og gøre det mere intuitivt for kunderne at finde de produkter, der er unikke for Netto.

Kristine Marie Thøgersen, kommerciel direktør i Netto, understreger, at formålet er at forbedre kundeoplevelsen og navigeringen i butikken. Ændringen betyder dog ikke, at alle eksisterende mærker vil forsvinde. Visse brands, der har opnået en stærk position og loyalitet blandt kunderne, vil fortsat være tilgængelige. Blandt disse er Øgo, der repræsenterer Netto’s økologiske sortiment, Hello Sensitive, der tilbyder parfumefri produkter til sensitive hudtyper, og Næmt, som fokuserer på nemme og hurtige måltidsløsninger.

Disse mærker vil fortsat eksistere som separate enheder inden for det nye, overordnede brand. Initiativet er en del af en generel tendens i dagligvarebranchen, hvor supermarkeder i stigende grad investerer i og promoverer deres egne mærker. Dette skyldes dels et ønske om at øge marginerne, dels et ønske om at differentiere sig fra konkurrenterne og tilbyde kunderne unikke produkter.

Netto’s beslutning om at samle sine egne mærker under ét brand er et skridt i denne retning, og det forventes at bidrage til at styrke kædens brandidentitet og kundeloyalitet. Det præcise udseende og navn på det nye fælles brand er endnu ikke blevet afsløret, men Netto har understreget, at kunderne har haft mulighed for at give feedback på både de nuværende løsninger og mulige designretninger, hvilket indikerer en involverende tilgang til processen.

Det er vigtigt at bemærke, at ændringen primært handler om præsentationen af varerne og ikke om selve indholdet eller kvaliteten. Kunderne kan altså forvente at finde de samme produkter på hylderne, men de vil blive præsenteret på en mere ensartet og genkendelig måde. Dette vil forhåbentlig gøre det lettere for dem at træffe informerede valg og finde de varer, de søger. Udover denne ændring i Netto’s varepræsentation er der også andre bemærkelsesværdige nyheder.

En nobelprisvindende fysiker har fremsat en dyster forudsigelse om menneskehedens undergang, hvilket naturligvis skaber bekymring og debat. Samtidig har en kendt tv-personlighed offentligt fortalt om sin seksuelle orientering, hvilket er blevet modtaget med stor opmærksomhed og støtte. Disse to historier illustrerer den brede vifte af emner, der optager offentligheden, og de forskellige perspektiver, der præger vores samfund.

Netto’s ændring i varepræsentationen er dog et mere konkret og handlingsorienteret eksempel på, hvordan virksomheder tilpasser sig et skiftende marked og forsøger at imødekomme kundernes behov





