Netto lancerer stor kampagne med markante rabatter på udvalgte varer

Supermarkedet Netto indfører en ny tilbudskampagne, der tilbyder omfattende rabatter på en række populære produkter, herunder skuresvampe, skolekridt og andet. Kampagnen sigter mod prisbevidste danskere, der aktivt søger efter gode tilbud.

Danskerne har i de seneste år haft et skarpt fokus på dagligvarepriserne, og mange holder nøje øje med tilbudsaviserne for at få mest muligt ud af husholdningsbudgettet.

I takt med at priserne på en række varer er steget, er jagten på de bedste tilbud blevet en fast del af indkøbsturen for mange forbrugere. Netto forsøger nu at tiltrække de prisbevidste kunder med en ny kampagne, hvor udvalgte varer sælges med markante rabatter. Et af de mest iøjnefaldende tilbud er Shine skuresvampe i 10-pak. Pakken sælges til 3,47 kroner mod en normalpris på 6,95 kroner, hvilket giver en besparelse på 3,48 kroner.

Tilbuddet gælder dog højst seks pakker pr. kunde pr. dag. Den normale pris er 19,95 kroner, og kunderne sparer derfor 9,98 kroner på produktet. En pose på 330 gram kan købes for 12,11 kroner mod normalt 24,23 kroner. Det svarer til en besparelse på 12,12 kroner.

Et andet tilbud i kampagnen er skolekridt fra Frozen. Pakken med 110 gram sælges til 10,42 kroner, mens normalprisen lyder på 20,85 kroner. Her kan kunderne spare 10,43 kroner. Netto gør samtidig opmærksom på, at tilbuddene er begrænset til maksimalt seks styk af hver vare pr. kunde pr. dag.

Tilgængeligheden kan variere fra butik til butik, og enkelte butikker fører ikke nødvendigvis alle kampagnevarer. For forbrugere, der planlægger ugens indkøb ud fra tilbudsavisen, kan der derfor være gode muligheder for at fylde kurven med både husholdningsartikler og dagligvarer til en markant lavere pris end normalt





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Netto Tilbud Rabat Dagligvarer Prisbevidst Forbrug

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