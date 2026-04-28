Netcompany indgår sponsoraftale med Ineos Grenadiers og sigter mod Tour de France-sejre

Det danske it-firma Netcompany har indgået en sponsoraftale med det britiske cykelhold Ineos Grenadiers, der nu skal hedde Netcompany Ineos. Holdet har store ambitioner om at vinde Tour de France for ottende gang inden for fem år, og Netcompany vil levere AI-teknologi til at støtte holdets præstationer. Investeringen har dog også vækket spørgsmål om, hvorvidt det er en god forretning for et it-firma at sponsorere et cykelhold.

Egan Bernal opnåede en femteplads som bedst placeret rytter fra Ineos i mændenes Liège-Bastogne-Liège, der blev afholdt søndag den 26. april. Det danske it-firma Netcompany , som er en stor leverandør til danske myndigheder, har indgået en sponsoraftale med det britiske cykelhold Ineos Grenadiers , der snart vil skifte navn til Netcompany Ineos.

Holdet konkurrerer i cykelsportens førstedivision, World Tour, og har tidligere haft en række Tour de France-vindere i sine rækker. André Rogaczewski, administrerende direktør for Netcompany, udtaler til DR: »Det bliver rigtig, rigtig godt. Det er en stor dag,« siger han. »Det er resultatet af en langsigtet strategi, hvor vi nu skal ud og brande virksomheden, men også vise, hvad vores teknologi kan bruges til.

« Netcompany vil levere AI-teknologi til holdet med softwaren Pulse, som ifølge virksomheden er en nyskabende måde at håndtere data i sporten på. »Der er en tech-krig i gang. Hvem ejer det, og hvem ved, hvordan man bruger det ansvarligt? Her mener vi, at vi er blandt de bedste i Europa, og vi kan skabe løsninger, som er i verdensklasse.

Det handler ikke kun om, at vi skal vinde. Det handler også om, at vi skal vinde Tour de France for ottende gang inden for de næste fem år. Og det skal vi nok komme til.

« Netcompanys interesser i Storbritannien har fået virksomheden til at investere i Ineos-holdet, som kun har en dansk rytter, 20-årige Peter Øxenberg, i stalden. Med en sådan ambition som at vinde Tour de France for ottende gang inden for fem år, spekuleres der i, om holdet vil købe topryttere som Tadej Pogačar, Jonas Seixas eller Jonas Vingegaard. Den nye kapitaltilførsel fra Netcompany kan muligvis gøre det muligt. Dog er det usandsynligt, at AI-hejsen alene vil være en afgørende faktor.

Mens det kan forstås, at en virksomhed som Lidl brander sig via et cykelhold, er det mere tvivlsomt, om det giver værdi for en virksomhed som Netcompany. Hvis man var offentlig indkøber, ville man måske tage et ekstra kritisk kig på deres prissætning, når de åbenbart har så mange penge, at de kan investere i professionel cykling





