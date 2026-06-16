Netanyahu: Israels sikkerhedspolitik ændrer sig ikke, uanset om der bliver nået en aftale mellem USA og Iran

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, har sagt, at landet vil fortsætte med at forhindre Iran i at få atomvåben, uanset om der bliver nået en aftale mellem USA og Teheran.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu , har sagt, at landet vil fortsætte med at forhindre Iran i at få atomvåben , uanset om der bliver nået en aftale mellem USA og Teheran.

Netanyahu sagde, at han har holdt fast i sin livsmission mod Irans atomprogram, og at han vil fortsætte med at sikre Israels sikkerhed. Han fremhævede Israels militære indsats mod Iran som afgørende for at have afværget en alvorlig trussel mod landet. Netanyahu roste også USA's præsident, Donald Trump, for hans engagement i kampen mod Iran og sagde, at han respekterer Trumps beslutninger.

Han afviste også forestillingen om, at Trump blot følger Israels ønsker, og den modsatte påstand om, at Israel ukritisk følger Washingtons linje. Netanyahu sagde også, at Israel ikke har planer om at trække sig tilbage fra de områder, landet kontrollerer uden for sine egne grænser, og at det israelske militær vil forblive i de selverklærede sikkerhedszoner, så længe der er brug for det. Han nævnte også Gaza og Syrien blandt de områder, hvor Israel fortsat vil opretholde sikkerhedszoner.

Ifølge Netanyahu er formålet at beskytte israelske borgere mod fremtidige angreb, og han afviste, at internationale ønsker om israelsk tilbagetrækning vil få regeringen til at ændre kurs. Han sagde også, at kampen mod Iran ikke er ovre, og at Israel skal fortsætte med at være årvågne, stærke og beslutsomme for at kunne forsvare sig selv, når det er nødvendigt





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