Neestrup kaster sig ind i græsk fodboldhelvede: Fra FCK-sikkert til kaos med pistoler og tåregas

Jacob Neestrup er ny træner for Panathinaikos og skal nu håndtere græsk fodbolds vilde fans, politisk uro og en klub i krise.

Jacob Neestrup står foran sit livs udfordring. Den tidligere FCK-træner, der chokerede fodbolddanmark med sit farvel til FCK, har skrevet kontrakt med den græske storklub Panathinaikos .

Det er et skifte, der sender danskeren ind i en helt ny verden præget af intens passion, politisk uro og en fanatisme, der kan være både beundringsværdig og skræmmende. Grækenland er kendt for sin vilde stemning på stadions, men også for mørke sider som voldelige fans, korruption og endda bevæbnede klub-ejere. Neestrup skal nu navigere i dette kaos, mens han forsøger at genoplive en klub, der ikke har vundet mesterskabet i 16 år.

Historien om græsk fodbold er fyldt med skandaler. I 2018 stormede PAOK-ejeren Ivan Savvidis banen med en pistol i hylsteret efter en omdiskuteret dommerkendelse. Han blev idømt tre års karantæne, men episoden viste, hvor langt grækerne er villige til at gå for deres klub. Blot et år tidligere måtte politiet bruge tåregas mod Panathinaikos-fans, der angreb banen i en kamp mod Olympiakos.

Urolighederne førte til, at ligaen blev suspenderet på ubestemt tid, og FIFA truede med at udelukke Grækenland fra al international fodbold. Senest i 2023 blev en 20-årig Olympiakos-fan idømt livstid for overfald ved en volleyballkamp mellem de to rivaler, hvilket tvang politikerne til at stramme lovgivningen. Det er i dette miljø, Neestrup skal forsøge at skabe ro og resultater.

Panathinaikos er en klub med enorme ambitioner, men også en klub, der har været i skyggen af rivalerne Olympiakos, PAOK og AEK Athen i årevis. Neestrup får dog opbakning fra ledelsen, som ifølge græske medier er klar til at foretage massive udskiftninger i truppen for at give ham de bedste betingelser. Danskeren har erfaring med pres fra FCK-tiden, men det græske pres er anderledes.

Her handler det ikke kun om point, men om overlevelse i en kultur, hvor fodbold er tæt forbundet med identitet og stolthed. Neestrup skal lære at håndtere ventetider på løn, aggressive fans og en klub-ejer, der kan finde på at tage sagen i egen hånd. Hvis han lykkes, kan han dog skrive sig ind i klubbens historie som den, der bragte mesterskabet tilbage til Athen.

Hvis han fejler, bliver han endnu en træner i en lang række, der er brændt af i det græske fodboldhelvede. Uanset hvad, bliver det et begivenhedsrigt ophold





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jacob Neestrup Panathinaikos Græsk Fodbold Hooliganisme Superliga-Til-Grækenland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA udfører angreb i Iran for at forsvare soldater mod trusler fra iranske styrkerUSA's militær har udført angreb i Iran for at forsvare soldater mod trusler fra iranske styrker. Angrebene blev udført mod raketramper og skibe, som forsøgte at udlægge miner. USA og Iran indgik en midlertidig våbenhvile, men USA's angreb er blevet afbrudt. Iran har blokeret Hormuzstrædet, hvilket har sendt oliepriserne på raketfart.

Read more »

Carina Ringive fra Red Barnet hjælper unge drenge, der er blevet udsat for sextortionCarina Ringive, der arbejder ved Red Barnet, hjælper unge drenge, der er blevet udsat for sextortion, en form for digital krænkelse. Hun er en af dem, der tager telefonen i SletDet Rådgivningen og hjælper dem med at håndtere de ubehagelige oplevelser på nettet.

Read more »

Jacob Haugaard afslutter som konferencier for Grøn 2026Jacob Haugaard meddelte, at han træder ned som konferencier for Grøn Koncert efter næsten fire årtier på scenen. Den sidste sæson afsluttes den 26. juli, hvorefter tv‑ og radioværtin Kathrine Abrahamsen overtager rollen. Haugaard vil dog fortsat deltage i turnéen i kommende år.

Read more »

Jacob blev udsat for 'værst tænkelige scenarie' i tv-program: 'Jeg følte mig dum'Jacob fra 'Fede Forhold' fik både sat sine dansetrin og sin tålmodighed på prøve.

Read more »