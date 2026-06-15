Nedgang i legionellatilfælde i Danmark efter årtiers rekordmæssige smitte

Nye tal fra Statens Serum Institut viser en klar faldende tendens i antallet af smittede med legionellabakterier i Danmark efter flere år med rekordhøje tal. Trenden er positiv og indikerer, at forebyggende foranstaltninger virker blandt andet i plejehjem, hospitaler og andre store bygningskomplekser.

Danmark er et af de europæiske lande, der har været hårdest ramt af sygdom og død forårsaget af legionellabakterier, som trives i vandrør i lejlighedskomplekser, villaer, plejehjem og hospitaler.

Efter en årrække med rekordmange tilfælde ser udviklingen dog ud til at være på retræte. Det viser nyeste tal fra Statens Serum Institut, SSI. Smitten er faktisk faldet så meget, at tallene har været svære at tro på, fortæller Søren Anker Uldum, der i mere end 35 år har fulgt udviklingen som fagchef i afdelingen for bakterier, parasitter og svampe på SSI.

Offentliggørelsen af tallene indikerer en klar nedgang i antallet af tilfælde, hvilket er et positivt tegn for den folkesundhedsmæssige situation i landet. Denne udvikling er særlig betydningsfuld, fordi legionellasygdommen, også kendt som Legionærsyge, kan være livsfarlig, især for ældre og personer med nedsat immunforsvar. Bakterien, Legionella pneumophila, spredes typisk via aerosol fra inficerede vandsystemer, og udbrud er ofte knyttet til store bygningskomplekser med komplekse vandrørssystemer.

I Danmark har der i flere år været fokus på at forebygge smitte ved at stille krav til vedligeholdelse af vandsystemer i plejehjem, hospitaler og andre store institutioner. SSI's tal viser, at denne indsats nu synes at bære frugt. Trods den generelle nedgang er der fortsat behov for vakholdenhed, da smittefælderne kan genopstå, hvis vedligeholdelsen forsømmes. Forskere og myndigheder understreger vigtigheden af fortsat overvågning og Forebyggelse for at holde antallet af tilfæde lavt.

Denne positive udvikling giver også anledning til at overveje, hvad der har været afgørende for den succes, og om erfaringerne kan bruges i andre lande med lignende udfordringer. Samtidig har forskningen i, hvordan bakterien opfører sig i forskellige miljøer, givet nye indsigter, som kan bidrage til endnu bedre forebyggelsesstrategier. Det er også vigtigt at huske, at klimændringers påvirkning på vandsystemer kan skabe nye risici, der kræver tilpassede foranstaltninger.

Alt i alt er den aktuelle nedgang i legionellatilfælde et betydningsfuldt resultat for den danske folkesundhed, men kampen mod bakterien er ikke ovre, før den er fuldstændig udryddet som en folkesundhedstrussel





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Legionella Deltag SSI Prevention Sygehus Vandsystemer Folkesundhed

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