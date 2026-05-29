Naturlig hvidløgsspray beskytter haven mod snegle i hele sommeren

Enkle trinvise instruktioner til at lave en hvidløgsspray, som holder snegle og dræbersnegle væk fra dine planter, med anbefalinger om hyppighed og fortynding for optimal effekt.

Plant dem i juni og se haven blomstre i et farverigt spektrum hele sommeren. I mange danske haver bliver planter angrebet af snegle og dræbersnegle, især når mørket falder på.

Disse natlige{ }gæster tyver sig ind på salatblade, blomster og nyplantede skud og efterlader ærtespidser og huller som følge af deres spiserutiner. Mange haveejere forsøger at afværge skadedyrene med kemiske bekæmpelsesmidler, fælder eller smøremidler, men der er en stigende tendens til at søge efter enklere og mere naturlige løsninger, som samtidig skåner både planter og miljø. En af de mest populære metoder, som nu cirkulerer blandt gartnere, er en hjemmelavet hvidløgsspray.

Gartner Ish Kamran anbefaler denne blanding som et effektivt skridt mod både snegle og dræbersnegle, idet sneglene frastødes af den kraftige duft af hvidløg og derfor holder sig væk fra de behandlet områder. For at fremstille sprayen skal man knuse eller presse friske hvidløgsfed, som derefter lægges i en liter vand. Blandingen får lov at trække i et til to døgn, hvorefter væsken sigtes og fortyndes med yderligere vand, så den samlede mængde forbliver omkring en liter.

Det er vigtigt at sikre, at koncentrationen ikke bliver for høj, da dette kan belaste planterne og muligvis forårsage gule blade eller visne toppe. Når sprayen er klar, påføres den grundigt på bladene og stænglerne, helst om morgenen eller aftenen når solen ikke brænder af væsken. For at opnå den bedste virkning bør behandlingen gentages cirka en gang om ugen gennem hele sommerperioden. På den måde holdes sneglepopulationen i skak, og planterne kan vokse frit uden konstant spisning.

Eksperter påpeger, at selvom hvidløgssprayen ikke er en mirakelkur, fungerer den som et naturligt alternativ til de mere aggressive kemikalier, som ofte kan have uønskede bivirkninger for både insekter og jordens mikrobiologi. Ved at vælge denne metode støtter man et balanceret økosystem i haven, hvor naturlige rovdyr som fugle og pindsvin kan få deres plads, mens de skadelige snegle holdes på afstand.

Mange haveejere rapporterer allerede om markante forbedringer i både udbytte og blomstring, efter de har indført den ugentlige sprayrutine. Så hvis du overvejer at plante nye grøntsager eller farverige blomster i juni, så start med at forberede en simpel hvidløgsspray, som kan holde sneglene på afstand og give din have en sund og frodig vækst hele sommeren





