Naturgasledningsbrud, insulinpumper og politiskud: En dag med mange hændelser i Midtjylland

En naturgasledning brød torsdag eftermiddag i Bjergby, mens Region Midtjylland undersøger insulinpumper til diabetespatienter. Samtidig ophæves fjerkrækravet på grund af faldende fugleinfluenzarisiko. I Holstebro skifter håndboldklubben navn for at fremme ligestilling, og en mand blev stoppet to gange for at køre påvirket. I Thyborøn blev en mand skudt af politiet, og en hund angreb en kvinde i Herning. Jonas Vingegaard er klar til Giroen, og en obduktion afslørede nye oplysninger om en skudt ulv.

Nordvestjyllands Brandvæsen blev torsdag eftermiddag kaldt ud til en naturgasledning, der var brudt på en landejendom ved Bjergby mellem Holstebro og Viborg. Tre brandbiler og en indsatsleder rykkede ud til stedet, hvor gas sivede ud af ledningen.

Heldigvis blev der ikke antændt noget, og forsyningsselskabet afbrød hurtigt forbindelsen for at undgå uheld. Indsatsleder Cecilie Lunding oplyser, at årsagen til ledningsbruddet ikke må offentliggøres. Midt- og Vestjyllands Politi har ikke været involveret i sagen. I Region Midtjylland undersøger regnedrenge nu, om det kan betale sig at uddele flere insulinpumper til personer med diabetes type 1.

Samtidig ophæves kravet om, at fjerkræ i fangenskab skal være under tag eller lukket inde på grund af risikoen for fugleinfluenza. Beslutningen kommer, fordi risikoen for smitte er faldet. Styrelsen sænker trusselsniveauet fra højt til middel, men understreger, at fugleinfluenzasæsonen har været særdeles hård. Derfor florerer sygdommen stadig blandt vilde fugle i et større omfang end tidligere år.

Styrelsen anbefaler fortsat, at alle, der har med fjerkræ at gøre, skifter fodtøj, inden de går ind til dyrene. I Holstebro Håndbold skifter klubben navn til Nordvestjysk Elite for at fremme ligestilling mellem piger og drenge, der ønsker at spille håndbold. Direktør Morten Villadsen ønsker lige vilkår for alle. Samtidig har en 35-årig mand i Holstebro været stoppet to gange af politiet for at køre påvirket og uden gyldigt kørekort.

Politiet konstaterede begge gange, at han var påvirket, og han blev sigtet og fik taget blodprøver. I Thyborøn blev en 37-årig mand skudt af politiet, hvilket chokerede naboen Aage Kristensen, der hørte skuddene og så den skudramte ligge på jorden. Politiet bad ham om at gå ind i sin bolig igen. I Herning blev Else Tornøe Mortensen angrebet af en hund i Knudmose Hundeskov, hvilket har fået hende til at overveje, om hun nogensinde vil vende tilbage.

Cyklisten Jonas Vingegaard er i godt humør forud for starten på Giroen og ser frem til at køre godt de næste tre uger. Endelig afslørede en obduktion af en hunulv, der blev skudt med bue og pil i Vejers, nye oplysninger om dyrets tilstand





