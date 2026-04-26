Naturfotograf forlader Klosterheden: Indhegninger og larm forstyrrer dyrelivet

Naturfotograf Johnny Auchenberg har indstillet sine besøg i Klosterheden på grund af stigende larm fra skovmaskiner og et voksende antal indhegninger, der forstyrrer dyrelivet og skovens idyl.

Naturfotograf Johnny Auchenberg har i mange år fundet ro og inspiration i Klosterheden i Vestjylland, hvor han har dokumenteret dyrelivet gennem årstiderne. Han kender skoven som sin egen bukselomme og har fanget smukke billeder af krondyr, havørne, traner og dådyr.

Men den idylliske oplevelse er blevet forstyrret. Auchenberg oplever, at Klosterheden ikke længere er den samme som for blot få år siden. En stigende larm fra skovmaskiner med bakalarmer og et voksende antal små, indhegnede områder har ændret skovens karakter. Han føler sig kørt død i situationen og har derfor indstillet sine besøg i skoven.

Han beskriver en følelse af, at dyrene ikke længere har frie arealer, men i stedet er presset af indhegningerne, og frygter at der ikke vil være steder tilbage for dem at søge hen. Han undrer sig over formålet med de mange indhegninger, især omkring fuldvoksne træer, og over den manglende vedligeholdelse af nedfaldne træer, der spærrer indhegningerne og potentielt fanger dyr.

Skovfoged og vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen fra Naturstyrelsen bekræfter, at der er kommet flere hegn i Klosterheden de seneste år. Dette skyldes primært deltagelse i et nyt EU-projekt, der har til formål at skabe mere robuste skove. I dag er 2,6 procent af Klosterhedens samlede areal på 6400 hektar indhegnet, hvilket er en stigning fra 2,4 procent i 2024.

Jakobsen forklarer, at indhegningerne primært bruges til at beskytte nyplantede træer, mens Naturstyrelsen arbejder på at omdanne plantagen til en mere varieret skov med flere hjemmehørende løvtræer for at fremme biodiversiteten. Han understreger, at træerne skal vokse sig store nok til at være uden for dyrenes rækkevidde, før indhegningerne fjernes. Han erkender, at der kan være tilfælde, hvor indhegninger beskytter ældre bevoksninger, der er blevet tyndet ud for at give plads til nye træer.

Han afviser dog, at indhegningerne går ud over dyrelivet, og argumenterer for, at de på sigt vil give dyrene mere varieret føde. Jakobsen indrømmer, at der kan forekomme situationer, hvor væltede træer spærrer indhegningerne, og at Naturstyrelsen ikke altid opdager disse skader med det samme. Han opfordrer folk til at kontakte Naturstyrelsen, hvis de observerer sådanne forhold. Han er ikke bekymret for den kronhjort, der har fået sin brunstplads forstyrret af indhegninger, og mener, at dyrene blot vil flytte sig.

Han forsikrer om, at situationen er uproblematisk. Han oplyser også, at der nu er plantet træer i de indhegninger, der tidligere var tomme. Johnny Auchenberg har imidlertid valgt at søge andre skove for at fotografere dyrelivet, da han ikke længere finder den samme ro og inspiration i Klosterheden. Hans oplevelse rejser spørgsmål om balancen mellem skovforvaltning, biodiversitet og hensynet til dyrelivet





