Naturfotograf filmer brutalt spætteråb i have: Flagspætte røver fugleunge til unger

I en have i Breum fik naturfotograf Brian Vargas Møller-Iversen et sjældentsyn: et flagspættepar med deres unge, hvor hannen leverer en fanget fugleunge til sine egne. Hændelsen understreger den store flagspættes rolle som natureløver, og fotografen følger med på udviklingen. samtidig nævnes en løsning for en gymnasieklasse, der er relateret til samme lokalområde.

Brian Vargas Møller-Iversen, en naturfotograf fra Breum , har haft den usædvanlige oplevelse at få besøg af et flagspætte par med deres unge i sin have. Flagspætte n, kendt som en 'røver' der kan plyndre fuglekasser, blev filmet mens hannen bragte en lille fugleunge til sine egne unger.

Hændelsen har været en fascinerende indsigt i naturens rå objective, og Møller-Iversen følger med interesse, hvordan spætteungen vokser. Trods manglen på egne spættekasser i haven, håber han på flere besøg. Sagen har også en placerthed i en artikel om Karen og hendes gymnasieklasse, der løste et problem, men det er uklart hvordan dette knyttes til spættedækningen





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Flagspætte Naturfotografering Breum Fuglerøveri Spætteunger Fuglekasser Naturens Rådelighed

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