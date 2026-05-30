Nature's Incredible Fathers: A Tribute to Exceptional Parental Care

Videnskab.dk pays tribute to the remarkable fathers in the wild, highlighting their unique and extraordinary efforts in raising their young. From fish to primates, these fathers demonstrate exceptional parental care, often going above and beyond the call of duty.

Derudover har jeg været skrivende journalist på dagbladet Politiken, fagbladet Dagens Medicin, en lokalavis i Roskilde, og jeg har været en tur omkring Experimentariums nu hedengangne nyhedsafdeling.

Søheste-hanner bærer unger i en pung, og pingvin-fædre udruger æg på fødderne. Videnskab.dk sætter spotlight på naturens utrolige fædre. Dyreriget er fyldt med hanner, der overlader al arbejdet med ungerne til hunnerne. Hanner, der parrer sig på få sekunder og straks stikker af, når de har afleveret deres sæd.

Der er dog undtagelser. Nogle hanner gør en helt særlig indsats for mage og afkom. I anledning af den forestående fars dag hylder Videnskab.dk bemærkelsesværdige fædre i den vilde natur. Vi får hjælp fra to forskere: Mads Frost Bertelsen, zoologisk direktør i København Zoo, og lektor Lars Vilhelmsen, ansvarlig for hvepsesamlingen på Statens Naturhistoriske Museums.

Mads Frost Bertelsen begynder sin hyldest af naturens fædre under havets overflade, hvor søhestene hænger i planter og koraler. De ligner sære fabeldyr, men de er fisk, der holder sig fast med halerne, fordi de er dårlige til at svømme. Ringen svømmeevne lyder måske aparte for en fisk. Men det allermest usædvanlige ved søheste er, at hannerne udruger æggene, og at de gør det på en helt særlig måde.

Hannen har en pung på forsiden, som minder lidt om kænguruens. Hunnen lægger sine æg deri. Søheste-hannen befrugter æggene, når hunnen har ført æggene ned i hans rugepose gennem et rør på kroppen, en såkaldt æglægningskanal. Efter to til fire uger presser han levende unger ud i vandet.

Nogle arter af søheste føder flere hundrede unger ad gangen. Hos pattedyrene er der så vidt vides ingen hanner, der føder eller bærer unger i punge på maven. Til gengæld beskytter nogle han-pattedyr deres afkom mod fjender. De bliver hos deres mage, efter hun har født, og passer på ungerne.

Det gælder moskusokser, zebraer, gorillaer og andre store dyr, der lever i familieflokke, som bliver anført af en dominerende han. Leder-hannen beskytter, enten ved at angribe fjender eller advare flokken, når der er fare på færde. Løver lever også i flokke anført af en stor han, der vogter over flokkens territorium og jager hyæner væk. En ny hanløve kan være så dominerende, at han slår andre løvers unger ihjel for at føre sine egne gener videre.

I den antarktiske vinters ekstreme kulde sulter et mere underdanigt handyr i to måneder, mens han balancerer med sin unge i et æg på fødderne. Kejserpingvin-hannen holder ægget varmt under en hudfold, så det bliver ruget ud i temperaturer, der kan komme længere ned end minus 60 grader. Han er alene og får intet at spise, før ungen kommer til verden. Hunpingvinen, som har lagt ægget, restituerer og finder mad, mens hannen ruger.

Når ægget er klækket, kommer hun tilbage og hjælper med at fodre ungen. Strudse-faderen får hele forældreansvaret, for strudsemor forlader reden, når hun har lagt æg, og i modsætning til pingvinmoderen kommer hun ikke tilbage. Andre fuglefædre ruger ikke, men hjælper til gengæld med at opfostre ungerne. Mads Frost Bertelsen nævner sangfugle, papegøjer og duer.

Nogle charmerer sig til parring med flotte fjerdragter eller lange haler. Andre danser eller synger. Mads Frost Bertelsen fremhæver tropiske fuglearter, der forfører hunnerne med arkitektur og byggeri. Han-væverfugle bygger flere forskellige reder, hvorefter hunnen vælger den bedste.

Hannerne hos mange arter af løvhyttefugle bygger rigt udsmykkede pladser, alléer og kæmpe hytter. Han finder sneglehuse og forskellige andre ting, som han dekorerer med. Det fungerer som en form for scene, hvor hannen danser og viser sig frem





Videnskab.dk / 🏆 13. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nature Parental Care Fathers Seahorses Pattydogs Lovers Penguins Birds Fugles Fathers In The Wild

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Buh-råb og barnemords-beskyldninger: Politikere bliver afbrudt af vrede demonstranter, men det er faktisk helt okay ifølge forskereDet kan ligefrem ses som et sundhedstegn for ytringsfriheden og demokratiet, siger forskere til Videnskab.dk.

Read more »

I Danmark omsætter ‘den kriminelle økonomi’ for mere end LegoOg langt det meste opdages aldrig, fortæller forskere til Videnskab.dk.

Read more »

Forskere om metode i Meng-sagen: Sådan kan man bruge nedbrudt DNA til at finde en morderVidenskab.dk taler med to forskere om forskellige metoder til at undersøge nedbrudt DNA i straffesager.

Read more »

Tip en 13'er: Kan du gætte, hvad der sker i videnskabens verden i 2025?Kast et blik i krystalkuglen, og deltag i konkurrencen som sjove præmier fra Videnskab.dk!

Read more »

Helle og Henrik Stubs RumlegeParret bag Videnskab.dk's rumskribenter deler deres spændende personlige beretninger om astronomi og rumfart.

Read more »

Hudlægens Bord: En guide til din hudEn ny podcast fra Videnskab.dk, der afdækker fakta og myter om huden.

Read more »