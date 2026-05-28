Natugleunge reddet fra redekasse

En svækket natugleunge blev reddet fra en redekasse hos familien Carstensen takket være en hurtig indsats fra frivillige. Den lille natugleunge blev ført til Sunds Vildtplejestation, hvor den blev fodret og behandlet, og efterhånden begyndte den selv at spise.

En svækket natugleunge blev reddet fra en redekasse hos familien Carstensen takket være en hurtig indsats fra frivillige. Den lille natugleunge var meget sølle, da den kom ind, og familien Carstensen var meget i tvivl, om den ville overleve natten.

Men med hjælp fra Sunds Vildtplejestation og frivillige træklatrere lykkedes det at redde den lille natugleunge. Den blev ført til Sunds Vildtplejestation, hvor den blev fodret og behandlet, og efterhånden begyndte den selv at spise. Efter nogle dage var den lille natugleunge klar til at komme tilbage til haven i Tange, hvor den kom fra. Familien Carstensen havde lagt en midlertidig rede af en cykelkurv foret med håndklæder, som blev hængt op i et træ tæt ved redekassen.

Og til deres overraskelse kunne de se, at familien havde fundet den lille natugleunge og at de var forsonet igen. Det er en fantastisk historie om hjælp og reddelse af et lille dyr, og det er toppen af det hele, siger Rikke Johnsen fra Sunds Vildtplejestation. Dyrenes Beskyttelses vagcentral har selv lagt en video ud af aktionen på deres Facebook-side, og i skrivende stund har videoen fået over 8 tusind likes, 248 kommentarer og 174 delinger





