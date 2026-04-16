Nattens stemmer: Handicap og fællesskab finder vej gennem radiobølgerne i Lemvig

Per Risom Nielsen, der mistede sit ben ved en arbejdsulykke for 20 år siden, har fundet et meningsfuldt digitalt fællesskab og en kilde til trøst gennem CB-radio. Hans hjem i Lemvig er omdannet til et studie, hvor han sender radio natten lang og forbinder sig med mennesker over hele landet, der deler glæder og sorger. Fællesskabet, kendt som CB Radio Danmark, tilbyder social kontakt og tryghed, især for dem, der lever med handicap eller ensomhed, og arrangerer også fysiske møder.

Selvom mørket har sænket sig over det meste af Lemvig, brydes stilheden i en lille stuelejlighed af et diskret, blinkende neonlys. Uden for døren står to høje sendemaster, der vugger i vinden, et tydeligt tegn på, at her bor en mand med en passion, der rækker ud over det almindelige. Per Risom Nielsen er manden bag dette usædvanlige syn. Hans rejse ind i radioverdenen begyndte allerede som teenager med walkie-talkie, men det var en arbejdsulykke for 20 år siden, der resulterede i tabet af hans ben, som gav ham mere tid og et nyt perspektiv på livet og de muligheder, der opstod.

I et program fra TV MIDTVEST, 'Nat med Nanna og Nipper', møder vi Per i hans hjem, der er forvandlet til et sandt radiostudie. Her blander computere, blinkende lys og et kalejdoskop af stemmer sig til et levende billede af det radiokollektiv, han er en del af. Lige nu kan man høre Peter fra Aarhus, en af de mange, der har fundet vej til dette digitale samlingspunkt, og som faktisk var den, der tippede mediet om Per. Per viser stolt sit udstyr frem og forklarer passioneret om det digitale fællesskab, der opererer under navnet CB Radio Danmark. Han beskriver, hvordan det grundlæggende minder om den klassiske walkie-talkie-oplevelse, men blot er optimeret med moderne teknologi. For Per, der lever med et handicap, der begrænser hans mobilitet, er radioen en uundværlig kilde til social kontakt. Den sikrer, at han aldrig er alene, og at der altid er nogen at tale med, døgnet rundt.

Under vores besøg er der en livlig aktivitet på linjen med omkring 20 personer, der er logget på og engageret i samtaler. Emnerne spænder vidt, fra de daglige trivielle observationer til mere dybtgående og alvorlige personlige beretninger. Per introducerer os til Heidi Christiansen fra Esbjerg, en af deltagerne, der deler sine egne oplevelser. Hun fortæller, hvordan aftener og nætter kan være særligt udfordrende for nogle, og at muligheden for at tænde for radioen, sige godnat og blot lytte til andres stemmer, mens man falder i søvn, skaber en dyb følelse af tryghed. Samtidig er Per allerede midt i en samtale med en anden bruger, en dialog der typisk fortsætter indtil de små timer, ofte omkring klokken 3-4 om natten. Per understreger gang på gang, hvor afgørende det er for ham at have denne konstante kontakt og det stærke fællesskab, som CB-radioen muliggør.

Det digitale fællesskab er dog ikke det eneste, der binder disse mennesker sammen; de mødes også med jævne mellemrum til fysiske arrangementer, hvilket yderligere styrker båndene mellem dem, der finder trøst og samhørighed på tværs af bølgelængderne





