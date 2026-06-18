Nattekampe i VM får meget lave seertal i Danmark

Seertallene for de første 12 VM-kampe viser en klar forskel mellem aften- og nattekampe. Mens aftenkampene tiltager hundredtusindvis af seere, er deltagelsen ved nattekampe ekstremt lav, med så lidt som 8.000 tilskuere til enkeltte kamp. Den mest populære aftenkamp var Mexico-Sydafrika med 494.000 seere.

Den første række af VM-kampe har afsløret en klar tendens: det er udfordrende at få danskerne til at se fodbold på tv om natten. Mange af kampene fra VM i USA, Canada og Mexico bliver broadcasteret til tidspunkter, der falder i den danske nat, og det har en markant indflydelse på seertallene hos de to hovedkanaler DR og TV 2 .

Analyseselskabet Nielsen, der er ansvarlig for måling af seertal i Danmark, har netop offentliggjort tal for de første 12 kampe, og billedet er entydigt. Der vises en suveræn bundprop for nattekampene, mens aftenkampe med et преимущественно europæisk tidsforløb nobbet til sig markant større opmærksomhed. Mest populær i den første VM-uge, som strækker sig fra åbningskampen den 11. juni til nattekampen mellem Sverige og Tunesien den 15. juni, var den indledende kamp mellem Mexico og Sydafrika.

Den blev transmitteret på TV 2 klokken 21.00 torsdag aften og tiltrak 494.000 danske seere. Dette tal står i skarp modsætning til de seertal, der blev registreret for Kampe, der blev sendt i den danske nat. Den mest sete nattekamp var stødet mellem Sverige og Tunesien, der blev vist på DR1 klokken fire om natten på den 15. juni.

Den blev set af 30.000 personer - et relativt højt tal for en så tidlig time, men alligevel langt under aftenkampenes niveau. Den laveste seerskare blev noteret for kampen mellem Sydkorea og Tjekkiet klokken fire om natten den 12. juni på TV 2, som kun blev fulgt af 8.000 danskere.

En sjov bismerk er, at netop denne kamp handlede om Tjekkiet, det hold der eliminerte Danmark i kvalifikationen, og med to spillere fra FC Midtjylland i truppen kunne det måske have appelleret til et nichepublikum, men ikke til et bredere. Hele det første perk af seertallene viser en klar correlation mellem spilletid og publiktal.

Aftenkampene, der ofte har et mere bekvemt tidspunkt for danske seere, har samlet中立tale mellem 317.000 og 494.000, med undtagelse af en enkelt nattekamp der blev sendt tidligere på dagen. Her er en oversigt over de rapporterede tal for de first 12 kampe: Mexico og Sydafrika (2-0) den 11. juni kl. 21:00 på TV 2: 494.000. Canada mod Bosnien-Hercegovina (1-1) den 12. juni kl. 21:00 på DR1: 437.000. Qatar - Schweiz (1-1) den 13. juni kl. 21:00 på DR1: 317.000.

Haiti - Skotland (0-1) den 14. juni kl. 03:00 på DR1: 21.000. Tyskland - Curacao (7-1) den 14. juni kl. 19:00 på DR1: 443.000. Elfenbenskysten - Ecuador (1-0) den 15. juni kl. 01:00 på DR1: 25.000. Tallet for nattekampene ligger derimod mellem 8.000 og 30.000, hvilket understreger, hvor stor en udfordring det er at tiltrække et bredt publikum til kampe, der afvikles midt i natten i dansk tidszone.

Denne tendens forventes at fortsætte gennem turneringen, med mindre der er en særlig interesse for et hold eller et dramatisk møde, der motiverer seere til at ofre deres søvn





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