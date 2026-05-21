The ministers from NATO's 32 member states are gathering in Sweden for an informal meeting and a discussion on future military aid to Ukraine. They will be receiving a reception and dinner at Sofiero Castle in Helsingborg, where they will be hosted by the Swedish king and queen, and will be shown around the castle's beautiful park. The menu for the dinner is designed with care, including fresh asparagus, crabs, skink, new Swedish potatoes and a dessert with strawberry, chocolate and sorbet.

NATO 's foreign minister attaches a group photo with the Secretary-General of NATO , the Swedish King Carl Gustaf, and Queen Silvia, in addition to the Swedish Prime Minister Ulf Kristersson, in front of Sofiero Castle in Helsingborg .

Internatsministernes grupper, fra NATO's 32 medlemslande, forkæles i disse dage. De er inviteret til et uformelt NATO-offentligt møde på Det Svenske. Torsdag aften er der en receptionsmiddag og reception på Sofiero slot, det unikke svenske lystslot, hvor Udenrigsministrene og deres følge blev modtaget af den svenske konge og dronningen, mens de blev ført rundt i den store blomstrende park, der er omgivet af rhododendronbuske.

Menuen til middagen er friske asparges, krab, skånsk lam, nye svenske kartofler og en dessert med rabarber, chokolade og sorbet. Ukraine har invaderet af Rusland, og præsident Trump og hans administration har for længst overtaget ansvaret for at hjælpe Ukraine i deres kamp for frihed. NATOs udenrigsministre diskuterer derfor den fremtidige militære støtte til Ukraine uden deltagelse af USA's politiske top, mens de er i Helsingborg til møde.

Dit møde i Helsingborg, sammen med Ukraines udenrigsminister, handler om den fremtidige militære hjælp til Ukraine, og det er uden deltagelse af USA's politiske top.

Et stort spørgsmål er, om det kun er Ukraine, USA ikke vil hjælpe, eller også resten af Europa. Kan medlemmerne af forsvarsalliancen NATO stadig regne med, at USA vil hjælpe militært, hvis et af NATO-lands medlemslande bliver udsat for et angreb? Præsident Trump har tidligere set USA engagement i NATO under graven, og inden den senere tid har han meddelt, at de vil fjerne 5.000 amerikanske soldater fra Tyskland.

Fra det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, kan man nu vide, at de nu begrænser hvor mange amerikanske soldater NATO i fremtiden kan trække på i tilfælde af en konflikt i Europa





Sweden's government has decided to provide 500 million Swedish kronor to support the country's aviation sector due to the rising fuel prices. The funds will be allocated to cover the costs of passenger and baggage security checks at Swedish airports. The aim is to reduce the cost per passenger by 46 kronor. The Swedish Infrastructure and Housing Minister, Andreas Carlson, has stated that the lower ticket prices are not guaranteed, but the government aims to prevent the closure of domestic routes. In addition, 100 million Swedish kronor will be allocated to support the operation of selected airports if necessary.

Kritik af den nordiske tv-samsending om NATO, krig og militariseringDen fællesnordiske tv-samsending om Nordens svar på en urolig verden fremstod ikke som en reel demokratisk debat, men som en kontrolleret konsensusproduktion mellem statsinteresser, militæralliancepolitik og etablerede medieinstitutioner. Udsendelsen blev sendt umiddelbart før NATO’s udenrigsministermøde i Helsingborg 21.-22.

Trump og Trumps trusler: Den afgørende Nato-debat om byrdefordeling og den amerikanske præsidents trusler om overtagelse af GrønlandI den fælles nordiske debat stod Nato-topmødet i Bruxelles i juli 2018 i fokus, hvor Trump og hans delegation var kritiske over for Nato. Lars Løkke Rasmussens diplomatiske opsang og Trumps støtte til Navos krav til mere forsvarstilskud, har spillet en afgørende rolle for Natos overlevelse. Det blev brugt til at overbevise de europæiske lande om, at alt ikke gik ud på at øge økonomisk bidrags niveau til Nato-alliancen, men også om, at alt var et spørgsmål om mennesker og blod. Men truslerne om overtagelse af Grønland er stadigikke endegyldigt taget af bordet, og Rusland er fortsat en trussel for Norden.

NATO-afholdelse af møde i Helsingborg: Sverige søger NATO-medlemskab, modstandere demonstrererNATO afholder torsdag og fredag den 21. og 22. maj et NATO- Udenrigsministermøde i Helsingborg i Sverige. Det sker på et tidspunkt, hvor NATO-medlemslandene gennemfører en historisk oprustning og sigter mod at bruge op mod 5 procent af deres bruttonationalprodukt (BNP) på militæret. Sveriges NATO-medlemskab er stadigvæk ret nyt, og landet blev først medlem i marts 2024 efter 200 års neutralitet. Flere svenske politiske partier og græsrodsbevægelser arbejder nu for, at det svenske folk skal få lov til at stemme om NATO-medlemskabet. NATO- Udenrigsministermødet er ikke noget, som disse partier og græsrødder byder velkommen. Flere af NATO-modstanderne afholdt derfor en stor og vellykket demonstration mod NATO- Udenrigsministermødet den 16. maj med flere end 1000 deltagere. Både norske og danske partier og fredsfolk deltog i demonstrationen. 11 danske fredsgrupper havde lavet en udtalelse til begivenheden.

