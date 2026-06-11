Nato-lande bruger mere på forsvar, men svære prioriteringer kræves

Nato-generalsekretær Mark Rutte erkender, at mange Nato-lande står med en stor udfordring, når det gælder forsvar, og at de øgede forsvarsinvesteringer kræver svære prioriteringer. Den britiske forsvarsminister, John Healey, stopper efter uenighed med den britiske premierminister, Keir Starmer, om forsvarsinvesteringer.

Nato -lande bruger mere på forsvar, men det kræver svære prioriteringer, erkender Rutte efter ministerexit. Nato s generalsekretær, Mark Rutte, har siddet i mange møder med den britiske forsvarsminister , John Healey.

Men det slutter nu. Den britiske forsvarsminister stopper efter uenighed med den britiske premierminister, Keir Starmer, om forsvarsinvesteringer, oplyste han torsdag. Udtalelsen kommer på et fælles pressemøde med Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, i Nato-hovedkvarteret i Bruxelles torsdag. Healey har blandt andet spillet en ledende rolle i Ukraine Defense Contact Group, også kaldet Ramstein-gruppen.

Her har han ledet møderne sammen med den tyske forsvarsminister, Boris Pistorius. Det er gang på gang sket med opfordringer til at øge investeringer i forsvar og den militære hjælp til Ukraine. Healey begrunder sit farvel med, at hverken premierminister Keir Starmer eller finansministeriet har villet afsætte de midler, der er nødvendige i en tid med øgede trusler mod Storbritannien. Mark Rutte erkender, at mange Nato-lande ligesom Storbritannien står med en stor udfordring, når det gælder forsvar.

Men indtil videre er det lykkedes at øge forsvarsinvesteringerne. - Mere generelt kan jeg sige, at vi over hele alliancen ser lande, der virkelig øger deres forsvarsudgifter. Han anerkender, at de øgede forsvarsinvesteringer kræver svære prioriteringer. - Det er selvfølgelig ikke let.

For der er altid en afvejning i forhold til andre udgifter, som også er vigtige. - Men kernespørgsmålet er i sidste ende, om regeringerne vil holde deres lande sikre - og sikre, at der er en stærk økonomi. Det er de to vigtigste søjler for vores forsvar, siger Mark Rutte





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