Nationalmuseet har været ramt af et omfattende cyberangreb, hvilket har medvirket til, at flere it-systemer er utilgængelige.

Nationalmuseet ramt af omfattende cyberangreb. Sådan beskriver museet selv, men nu er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum ramt af et omfattende cyberangreb. Nationalmuseet er blevet ramt af et cyberangreb, hvilket har medvirket til, at flere it-systemer er utilgængelige , Nationalmuseet har oplyst.

Nationalmuseets besøgssteder er åbne som vanligt undtagen Frihedsmuseet, hvor audiosystemerne ikke virker, oplyser Nationalmuseet. Museet oplyser derudover, at de sammen med Statens IT er i dialog med relevante myndigheder om hændelsen. Vigtige spørgsmål står stadig ubesvarede, efter at B.T. har spurgt, hvornår Nationalmuseet blev bekendt med cyberangrebet, om persondata på gæster eller de mere end 600 medarbejdere kan være lækket. Derudover om forsikring- og kulturarvsdata er ramt - og om hackerne har krævet betaling for at frigive data.

Nationalmuseet driver blandt andet hovedmuseet i København, Frihedsmuseet, Krigsmuseet, Frilandsmuseet, Kongernes Jelling, Kronborg og dele af Christiansborg Slot





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