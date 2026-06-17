Nationalmuseet ramt af cyberangreb: Russisktalende hackergruppe påstår ansvar

Nationalmuseet er stadig i kølvandet af et cyberangreb, der har gjort flere it-løsninger utilgængelige. En russisktalende hackergruppe ved navn The Gentlemen har nu taget ansvaret og har tidligere udført angreb i mange verdensdele.

Flere it-løsninger på Nationalmuseet er stadig utilgængelige i kølvandet på det cyberangreb, der ramte museet i sidste uge. Nu har en russisktalende hackergruppe offentliggjort, at det er dem, der står bag.

Hackergruppen, der har ramt Nationalmuseet, har også stået bag angreb mod ofre i flere forskellige sektorer i Asien, Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellemøsten og Afrika. Mens Nationalmuseet på tiende døgn kæmper med følgevirkningerne af et cyberangreb, har en nyligt opstået hackergruppe nu taget ansvaret for hændelsen. Der er tale om en gruppe, der kalder sig The Gentlemen, som også tidligere har udført it-angreb mod organisationer i Danmark





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Nationalmuseet Cyberangreb Hackergruppe The Gentlemen IT-Sikkerhed

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