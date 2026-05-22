Nationalbanken indsamler 1.000-kronesedler i disse dage.

Nationalbanken har i to årtier indsamlet 1.000-kronesedler fra den nuværende seddelserie og sedler fra 1944-, 1952-, 1972- og 1997-serierne. Nu er der kun få dage tilbage til at aflevere sedlerne. I de seneste uger har der været meget travlt ved bankens indleveringssteder.

Det er ved at være sidste udkald, hvis du har en geduldet gestesjæft eller blot har en masse 1.000-kronesedler liggende under hovedpuden. Søndag den 31. maj er sidste dag, hvor borgere har ret til at indlevere 1.000-kronesedler og ældre pengesedler til Nationalbanken s tre indleveringssteder.

Banken forventer, at der vil være stor kø ved de tre indleveringssteder, som er tre Forex-butikker i Aarhus, København og Odense.

"Man kan stadig nå det, hvis man har ældre pengesedler eller 1.000-kronesedler, men man har travlt, og med det pres, vi har oplevet op mod fristen, skal man forberede sig godt hjemmefra, medbringe de nødvendige blanketter og dokumenter og væbne sig med tålmodighed," siger Niels Kaas, hovedkasserer i Nationalbanken, i pressemeddelelsen





Nationalbanken varsler lang ventetid ved indlevering af 1.000-kronesedler | Nyheder
Rettelse: Det fremgik tidligere, at sidste indleveringsdag var nu på søndag. Den korrekte dato er søndag den 31. maj.

