Nastassja Kinski kræver scene fjernet: en debat om filmhistorie og etik

Den tidligere barnestjerne Nastassja Kinski kræver, at en kontroversiel scene fra Wim Wenders' film 'Forkert bevægelse' fjernes. Hun var kun 13 år under optagelserne. Debatten handler om, hvorvidt man kan ændre i kunstværker for at rette op på fortidens fejl.

Nastassja Kinski var kun 13 år, da hun i 1975 medvirkede i Wim Wenders -filmen 'Forkert bevægelse'. I en central scene optræder hun topløs, og en voksen mand giver hende en lussing, før han kravler ned i sengen til hende.

Nu, 52 år senere, kræver den tidligere barnestjerne, at scenen fjernes fra filmen. Hun føler sig ikke beskyttet af instruktøren og ønsker en undskyldning samt erstatning. Sagen har genoplivet debatten om, hvordan kunstværker fra fortiden skal håndteres, når de indeholder elementer, der i dag opfattes som overgreb. Den nu 80-årige instruktør Wim Wenders udtrykte ved modtagelsen af en ærespris ved den tyske filmpris tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt at klippe i filmhistorien.

Han understregede sin beundring for Kinski, men var usikker på, om det er den rette beslutning at ændre på et værk, blot fordi en medvirkende ønsker det årtier senere. Filmanmelder Ann Lind Andersen påpeger, at man i 1970'erne var langt mindre bevidst om at beskytte skuespillere, især børn. Hun kalder scenen pernitten, men forstår Kinskis oplevelse af overgreb. Debatten strækker sig ud over denne ene film.

Skal man redigere i klassikere som James Bond, hvor kvindelige karakterer ofte blev reduceret til objekter? Ann Lind Andersen advarer mod at manipulere med historiske kunstværker, da de fungerer som vidnesbyrd om tidligere tiders samfundsopfattelser. Hun nævner Steven Spielbergs fortrydelse over at have ændret i E.T. som en advarsel. Samtidig rejser Kinskys sag spørgsmål om kunstnerisk frihed kontra etisk ansvar over for medvirkende, især mindreårige.

Kinski selv har i interviews fortalt, at hun som 15-årig også optrådte nøgen i en tv-serie, og at hendes filmkontrakter hjalp familiens økonomi. Hun siger: 'Det var sådan, jeg hjalp os, min mor og mig. Jeg vil aldrig glemme det, det er som i går.

' Hendes historie er et eksempel på, hvordan børn i underholdningsindustrien ofre blev udnyttet, og derfor er hendes krav om at få scenen klippet ud mere end et personligt ønske - det er et opgør med en praksis, der ikke længere er acceptabel. Spørgsmålet er dog, om man kan påvirke filmhistorien uden at skade dens autenticitet.

Nogle argumenterer for, at kunstværker bør bevares som de er, med alle deres fejl og mangler, for at fremtidige generationer kan se, hvordan verden så ud. Andre mener, at man har et ansvar for at rette op på fortidens uretfærdigheder, især når det gælder beskyttelse af børn. Kinskys sag kan blive en prøvesag, der sætter standarden for, hvordan filmindustrien i fremtiden håndterer lignende krav. Uanset udfaldet vil debatten fortsætte.

Film som 'Forkert bevægelse' forbliver kontroversielle, men også vigtige som tidsdokumenter. Nastassja Kinskis stemme har dog givet et ansigt til de mange børneskuespillere, der har oplevet grænseoverskridende adfærd i en branche, der var præget af magtmisbrug. Hun håber på en undskyldning og en ændring, der kan give hende ro. Måske er det på tide at lytte





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Nastassja Kinski Wim Wenders Forkert Bevægelse Filmhistorie Etik

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