Nadja Natalie Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti: Projektet er imploderet

Nadja Natalie Isaksen har meldt sig ud af Borgernes Parti og vil fortsætte som løsgænger i Folketinget. Partiet står nu kun med Lars Boje Mathiesen tilbage, og flere tidligere medlemmer har kritiseret partiformanden. Medierne har også været i fokus, da partiet vil kunne modtage gruppestøttemidler svarende til fire medlemmer, selv om det kun har et medlem.

Nadja Natalie Isaksen har nu meldt sig ud af Borgernes Parti , og i et interview med DR forklarer hun, at projektet er imploderet. Hun understreger, at hun forstår folks skuffelse, men at beslutningen om at forlade partiet er truffet efter grundige overvejelser og i god dialog med partiformand Lars Boje Mathiesen .

Hun siger, at de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede, og at fokus er flyttet væk fra det, det hele burde handle om: politik. Nadja Natalie Isaksen vil fortsætte som løsgænger i Folketinget, ligesom de to tidligere folketingsmedlemmer, Jacob Harris og Emilie Schytte, der også har forladt partiet. Borgernes Parti, der oprindeligt kom ind i Folketinget med fire mandater, står nu kun med Lars Boje Mathiesen tilbage.

Jacob Harris blev ekskluderet fra partiet, fordi han ifølge partiet ikke havde givet sandfærdige oplysninger og gentagne gange havde handlet i modstrid med partiets værdier. Emilie Schytte trakkede sig efterfølgende og rettede kritik mod Lars Boje Mathiesen. Begge har taget deres mandater med sig og er nu løsgængere i Folketinget.

I sit første opslag efter Nadja Natalie Isaksens exit angriber Lars Boje Mathiesen medierne for at sprede løgne om ham, så længe det giver likes, clicks og bakker op om deres dagsorden. Han henviser til artikler, der omhandler reglerne for gruppestøttemidler til et folketingsparti, hvor overskrifterne har en ordlyd af, at det er penge, der tilfalder ham, selv om det ikke er sandt. Pengene tilfalder folketingsgruppen.

En række medier har berettet om, at partiet det kommende år vil kunne modtage gruppestøttemidler svarende til et parti med fire medlemmer i sin folketingsgruppe, selv om partiet nu kun har et medlem - Lars Boje Mathiesen. Folketingets partier bruger gruppestøtten til at betale løn til eksempelvis medlemssekretærer og rådgivere. Pengene skal bruges på udgifter til arbejdet i Folketinget





